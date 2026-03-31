Équateur : un bateau de pêche disparu avec 19 personnes à bord

>> Les secours retrouvent le corps d'un touriste espagnol après un naufrage en Indonésie

>> Naufrage aux Philippines : le ferry "surchargé", nouveau bilan de 52 morts

>> Grèce : au moins trois morts dans un naufrage d'un bateau de migrants

Le bateau a été localisé pour la dernière fois le 26 mars à 17h00 heure locale (22g00 GMT) après avoir quitté Manta, principal port de pêche du pays et nœud stratégique pour le trafic de drogue sur l'océan Pacifique. "Nous demandons l'aide de toutes les autorités pour qu'elles se mobilisent, s'il vous plaît, et qu'elles n'abandonnent pas", a déclaré à la presse le propriétaire, Cristhian Mendoza. Selon lui, "au cours de la pêche, quelques avions" ont survolé la zone. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la disparition. Le gouvernement équatorien, avec le soutien des États-Unis, mène des patrouilles et des opérations en haute mer pour tenter d'endiguer le trafic de drogue croissant.

APS/VNA/CVN