Colombie : Abelardo de la Espriella désigné vainqueur de la présidentielle

Abelardo de la Espriella a été désigné vainqueur de la présidentielle en Colombie mercredi 24 juin par l'autorité électorale, peu après que son rival de gauche a reconnu sa défaite dans le scrutin le plus serré et à la participation la plus élevée de l'histoire du pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Conseil national électoral (CNE) a comptabilisé 12.960.166 voix pour le candidat de droite dure de 47 ans, avocat et chef d'entreprise millionnaire, et 12.708.312 pour le sénateur de gauche de 63 ans, défenseur des droits humains.

"J'ai décidé d'accepter le résultat qui découle de ce processus et qui dit qu'Abelardo de la Espriella est le nouveau président de la République", avait plus tôt déclaré Iván Cepeda lors d'une conférence de presse.

Il avait initialement déclaré qu'il n'accepterait les résultats qu'après le décompte final.

"Je le fais pour contribuer à la coexistence, à la paix et au dialogue entre Colombiens", a ajouté M. Cepeda qui avait lancé lundi 22 juin un appel "au calme" après les manifestations et affrontements qui ont éclaté entre ses partisans et la police antiémeute dans des villes comme Bogotá et Cali.

L'organisme chargé des élections avait affirmé mardi 23 juin que le dépouillement définitif faisait apparaître une concordance à 99,9% avec le précompte initial sorti des urnes de dimanche 21 juin.

La mission d'observation électorale de l'Union européenne a écarté mardi 23 juin toute "irrégularité".

AFP/VNA/CVN