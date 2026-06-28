Le président serbe Vucic annonce qu'il démissionnera d'ici quelques semaines

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré samedi 27 juin qu'il restera en fonction pendant encore quelques semaines avant de présenter sa démission.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant lors d'un grand rassemblement pro-gouvernemental intitulé "La Serbie, une seule famille" à Belgrade, M. Vucic a indiqué qu'il continuerait d'exercer ses fonctions de président pendant une courte période avant de se retirer.

Il a appelé à l'unité nationale et a annoncé qu'il proposerait une liste électorale baptisée "Serbie unie" lors des prochaines élections. Cependant, il n'a pas précisé à quelle date il dissoudrait le Parlement avant les élections anticipées.

M. Vucic a dit que la Serbie se trouve à un stade critique de son développement et qu'elle doit préserver sa stabilité politique et sa cohésion sociale, s'engageant à poursuivre ses efforts pour stimuler la croissance économique et améliorer le niveau de vie.

Il a indiqué que le gouvernement a pour objectif de porter le salaire mensuel moyen à 1 400 euros (1 594,53 dollars américains) et les retraites à 650 euros (740,32 dollars) dans les années à venir, tout en renforçant le soutien aux personnes à faibles revenus.

Selon le ministère serbe de l'Intérieur, environ 207.000 partisans venus de tout le pays ont assisté au rassemblement, aux côtés de responsables gouvernementaux et de représentants de la coalition au pouvoir.

Le deuxième mandat quinquennal de Vucic devait prendre fin au printemps 2027, ce qui, en vertu de la Constitution serbe, correspond également à son dernier mandat.

Xinhua/VNA/CVN