Métro de Hanoï

Environ 5,7 millions de passagers ont utilisé le système de billetterie automatisé

Après plus de huit mois de mise en œuvre du système de billetterie automatisé utilisant l'identification biométrique et le paiement sans espèces pour les passagers du train aérien, plus de 5,7 millions de passagers ont utilisé le système de billetterie automatisé sur les deux lignes ferroviaires urbaines : Nhôn - Gare de Hanoï et Cát Linh - Hà Đông.

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Photo : VNA/CVN

Avec la mise en service réussie du système de billetterie automatique, les représentants des organismes de gestion de l’État estiment qu’il s’agit d’une base solide pour aller vers la mise en œuvre d’un système de billetterie électronique interconnecté sur l’ensemble du réseau de transport public de passagers, concrétisant progressivement l’objectif de faire de Hanoï une ville moderne et durable.

S’orienter vers une société numérique

Le 21 mars, la Sarl unilatérale Hanoï Metro a présenté le bilan de la mise en œuvre du Plan N°428 du Comité populaire de Hanoï du 16 juillet 2025, relatif au déploiement du système de contrôle automatique des billets utilisant l’identification biométrique et le paiement sans numéraire pour les passagers des gares des lignes de métro de Hanoï.

Lê Bang An, directeur général de Hanoï Metro, a indiqué que plus de 5,7 millions de passagers avaient utilisé le nouveau système de portiques de contrôle sur les deux lignes de métro Nhôn - Gare de Hanoï et Cát Linh - Hà Đông.

"L’application efficace de l’identification électronique et de la biométrie dans les transports publics ne confirme pas seulement le rôle pionnier de la ville de Hanoï dans le développement d’un système de transport urbain intelligent, contribuant à la réalisation des objectifs du Projet 06 et de la Résolution N°57 du Bureau politique, mais elle renforce également les capacités de gestion et d’exploitation de Hanoï Metro ; elle offre aux passagers une expérience concrète du transport urbain intelligent, leur permettant de voyager facilement en utilisant leur carte d’identité électronique à puce, leur carte de crédit VISA ou un billet sous forme de code QR, avec toutes les modalités de paiement sans numéraire", a souligné Lê Bang An.

Photo : VNA/CVN

La totalité des portiques de contrôle des billets a été modernisée, le taux d’utilisation des applications d’identification, d’authentification électronique et de reconnaissance biométrique atteint 85% ; les recettes des deux lignes ont augmenté de 48% et le nombre de passagers de 15% par rapport à la même période. Par ailleurs, les voyageurs bénéficient d’une expérience plus moderne et pratique grâce à la diversité des moyens de paiement sans numéraire tels que la carte d’identité électronique à puce, la technologie NFC, les codes QR, l’application Hanoï Metro, Tap & Go…, ce qui réduit le temps d’attente et facilite le suivi de l’historique des transactions ; l’application de l’authentification biométrique garantit la sécurité des données, limite les risques de perte de carte, de fraude ou de fuite d’informations.

En particulier, les passagers peuvent utiliser l’application VNeID pour s'inscrire aux services sans créer de compte séparé et, à l'avenir, réserver des trajets combinés sur une plateforme unique à des tarifs optimaux. Les passagers éligibles bénéficieront également de réductions et d'exemptions tarifaires automatiques, rapides et transparentes, garantissant ainsi un accès simple et équitable au service.

Photo : VNA/CVN

Selon le colonel Trân Hông Phú, directeur adjoint du Département de la police de gestion administrative de l’ordre social (ministère de la Police), cette solution apporte des avantages aux trois parties, à savoir : les citoyens peuvent se déplacer rapidement sans avoir à emporter de papiers ni d’argent liquide ; les entreprises améliorent la transparence et réduisent les pertes ; et la ville dispose d’une source de données globale pour planifier les stratégies d’investissement dans les infrastructures de transport.

Une seule carte pour tous les types de transports en commun

Le vice-ministre de la Construction, Nguyên Danh Huy, estime que la plus grande valeur réside dans la satisfaction des passagers, lorsqu’ils bénéficient de véritables avantages et bénéfices issus des technologies numériques. Il souhaite que Hanoï atteigne bientôt un objectif similaire à celui des grandes métropoles mondiales (comme Londres, au Royaume-Uni), où les habitants n’ont besoin que d’une seule carte pour utiliser tous les types de transports en commun. Ce vice-ministre a également proposé que Hanoï et les services concernés coopèrent afin d’élaborer une norme commune pour le système de billetterie électronique, garantissant ainsi l’uniformité à l’échelle nationale.

Dans la prochaine phase, Hanoï Metro procédera à l’extension des infrastructures et à la standardisation technique des nouvelles lignes, en vue d’unifier un système de carte de billetterie électronique commun à l’ensemble des lignes de chemin de fer urbain de la ville. Cette compagnie perfectionnera et mettra à niveau les logiciels ainsi que l’intégration des paiements ; et elle déploiera des solutions de transport interconnecté sur l’ensemble de Hanoï.

"Il est prévu qu’au deuxième trimestre 2026, Hanoï pilote un modèle d’interconnexion entre le chemin de fer urbain et le chemin de fer national à la gare de Hanoï, tout en mettant en place des solutions de connexion avec les bus BRT, les taxis et les motos-taxis numériques (Grab, be Group, …), afin de créer un réseau de transport intelligent et fluide sur l’ensemble du système de transport urbain", a révélé M. An.

Quang Hung - Hoàng Phuong/CVN