Hanoï : plan de réorganisation des unités administratives au niveau communal

Il en ressort que la capitale, d'une superficie totale de près de 3.360 km² et d'une population de plus de 8,5 millions de personnes, ne comptera que 126 quartiers et communes, contre 526 actuellement relevant de 30 unités administratives au niveau d’arrondissement et de district.

Hanoï comptera 12 arrondissements dans son centre-ville. L'arrondissement de Long Biên se distinguera par sa superficie la plus vaste, de 56 km², contrastant avec celui de Hoàn Kiêm, le plus petit avec seulement 5,17 km². En termes de démographie, l'arrondissement de Hoàng Mai abritera la population la plus importante, dépassant les 430.000 habitants, tandis que Tây Hô aura la population la plus modeste, avec 167.000 résidents.

Photo : VNA/CVN

Selon le plan, l’arrondissement de Hoàn Kiêm (18 quartiers) sera transformé en deux quartiers : Hoàn Kiêm et Cua Nam ; Ba Dinh (13) en trois : Ba Dinh, Ngoc Hà et Giang Vo ; Dông Da (17) en cinq : Dông Da, Kim Liên, Van Miêu - Quôc Tu Giam et O Cho Dua ; Hai Bà Trung (15) en trois : Hai Bà Trung, Bach Mai et Vinh Tuy ; Tây Hô (8) en deux : Tây Hô et Phu Thuong ; Long Biên (13) en quatre : Long Biên, Bô Dê, Viêt Hung et Phuc Loi ; Câu Giây (8) en trois : Câu Giây, Nghia Dô et Yên Hoa ; Hà Dông (15) en cinq : Hà Dông, Duong Nôi, Yên Nghia, Phu Luong et Kiên Hung ; Hoàng Mai (14) en sept : Hoàng Mai, Vinh Hung, Tuong Mai, Dinh Công, Hoàng Liêt, Yên So et Linh Nam ; Thanh Xuân (11) en trois : Thanh Xuân, Khuong Dinh et Phuong Liêt ; Bac Tu Liêm (13) en cinq : Tây Tuu, Phu Diên, Xuân Dinh, Dông Ngac et Thuong Cat et Nam Tu Liêm (10) en quatre : Tu Liêm, Xuân Phuong, Tây Mô et Dai Mô.

Photo : VNA/CVN

Un nouveau quartier, baptisé Hông Hà, verra le jour. Il résultera de la fusion des quartiers de Chuong Duong et Phuc Tân (relevant de l'arrondissement de Hoàn Kiêm), de Phuc Xa (Ba Dinh), de la majeure partie des quartiers de Nhât Tân, Tu Liên et Yên Phu (Tây Hô), de Bach Dang et Thanh Luong (Hai Bà Trung), ainsi que d'une partie des quartiers de Phu Thuong et Quang An (Tây Hô), et de Ngoc Thuy et Bô Dê (Long Biên).

VNA/CVN