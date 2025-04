Le Premier ministre appelle à une réorganisation efficace des collectivités locales

Le Premier ministre Pham Minh Chính a présidé le 14 avril une réunion visant à déployer le plan de réorganisation des unités administratives aux niveaux provincial et communal, ainsi qu'à mettre en place un modèle d'administration locale à deux niveaux.

>> Édito : l’organisation des unités administratives crée un nouvel espace de développement national

>> Le Vietnam dévoile une refonte administrative, réduisant les unités de niveau provincial de 63 à 34

>> Assurer le bon fonctionnement des agences et unités pendant et après la rationalisation

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chính, chef du Comité de pilotage du gouvernement chargé du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et efficiente", a présidé le 14 avril une réunion visant à déployer le plan de réorganisation des unités administratives aux niveaux provincial et communal, ainsi qu'à mettre en place un modèle d'administration locale à deux niveaux.

Du 10 au 12 avril, lors de sa 11e session, le Comité central du Parti (XIIIe mandat) a approuvé le projet de réorganisation, selon lequel le pays comptera désormais 34 provinces et villes relevant du pouvoir central, et verra une réduction de 60 à 70% des unités administratives de niveau communal.

Le 11e plénum du XIIIe Comité central du Parti, qui s'est tenu du 10 au 12 avril, a été considéré comme une réunion historique. Les membres du Comité central du Parti ont approuvé l'organisation de l'administration locale à deux niveaux. Le nombre d'unités administratives provinciales après la fusion est de 34 (28 provinces et 6 villes du ressort central). Il a décidé la fin de fonctionnement des unités administratives au niveau du district. La fusion des unités administratives au niveau communal garantit que le pays réduira environ 60 à 70% le nombre d'unités administratives au niveau communal.

Le 14 avril, le Premier ministre a signé la décision N°758/QĐ-TTg approuvant le plan de mise en œuvre de cette réorganisation. Lors de la réunion, les participants ont discuté de la structure de l'administration locale à deux niveaux, la décentralisation des compétences, les fonctions des autorités locales, la réaffectation des fonctionnaires, ainsi que la gestion des biens et infrastructures dans le cadre de cette réorganisation.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et secteurs concernés d'examiner l'ensemble des tâches et solutions pour éviter les chevauchements. Il a insisté sur la nécessité d'une mise en œuvre précise et rigoureuse : responsabilités claires, délais définis, résultats concrets.

Il a chargé le Bureau gouvernemental, les ministères, les secteurs et les groupes de travail de suivre de près la mise en œuvre sur le terrain. Il a exigé l'établissement de centres de services administratifs publics dans chaque commune, ainsi qu'un guichet unique d'investissement dans chaque province, afin d'assurer un traitement fluide des démarches administratives à partir du 1er juillet 2025, date prévue pour l'entrée en fonction de la nouvelle structure.

Le chef du gouvernement a également appelé à une révision rapide de la Loi sur l'organisation des autorités locales, à la levée des obstacles à la mise en œuvre du Projet de développement des applications des données sur la population, l'identification et l'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, avec une vision à l'horizon 2030 (Projet 06).

En ce qui concerne la gestion des actifs et des infrastructures pendant la restructuration, il a ordonné que les installations excédentaires soient réaffectées à un usage public, en donnant la priorité aux soins de santé, à l'éducation, à la culture et aux services communautaires.

VNA/CVN