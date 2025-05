Le président hongrois et son épouse arrivent à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam

Le président hongrois Sulyok Tamas et son épouse, Nagy Zsuzsanna, sont arrivés mardi soir 27 mai à Hanoï, entamant leur visite officielle au Vietnam du 27 au 29 mai, à l'invitation du président Luong Cuong.

Photo : VNA/CVN

Le président hongrois Sulyok Tamas et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport international de Nôi Bài par le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son; l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân.

Photo : VNA/CVN

S'inscrivant dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (3 février 1950-2025), la visite officielle du président hongrois Sulyok Tamas au Vietnam marque une étape importante et ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans le cadre du partenariat intégral Vietnam - Hongrie, a déclaré l'ambassadeur Bùi Lê Thai.

Cette visite témoigne de la forte volonté politique des hauts dirigeants des deux pays d'approfondir le partenariat intégral établi en 2018, contribuant ainsi à une meilleure compréhension mutuelle, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Tibor Baloghdi, a souligné que les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie reposaient sur des bases solides de respect mutuel, de coopération et de liens de longue date. Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 3 février 1950, la Hongrie a constamment soutenu le Vietnam dans de nombreux domaines. Les deux pays sont désormais devenus des partenaires importants l'un pour l'autre.

Il s'est déclaré convaincu que le Vietnam accordait également une grande importance à ses relations avec la Hongrie.

Dans ce contexte, la visite officielle du président Sulyok Tamas au Vietnam constitue une étape importante dans les relations bilatérales, témoignant d'un engagement diplomatique de haut niveau.

VNA/CVN