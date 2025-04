Le Premier ministre éthiopien arrive au Vietnam pour une visite officielle

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse Zinash Tayachew sont arrivés lundi soir 14 avril à Hanoï, entamant leur visite officielle au Vietnam où ils participeront au quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), qui se tiendra à Hanoï du 14 au 17 avril, à l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse.

>> Le PM éthiopien effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au sommet P4G

>> Un nouvel élan pour approfondir davantage les relations entre le Vietnam et l'Éthiopie

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement éthiopien et son épouse, à la tête d’une délégation composée de plusieurs ministres et secrétaires d’État, a été accueilli à l’aéroport international de Nôi Bài par la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang et l’ambassadrice du Vietnam en Tanzanie concomitamment en Éthiopie, Vu Thanh Huyên.

Il s’agit de la première visite au Vietnam d’un haut dirigeant éthiopien depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, le 23 décembre 1976, et également du premier échange de délégations de haut niveau entre les deux pays au cours de sept dernières années.

Le Vietnam et l’Éthiopie préparent à célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026. Ils entretiennent une bonne amitié traditionnelle et se soutiennent régulièrement dans les forums multilatéraux. Le Parti communiste du Vietnam entretient de bonnes relations avec le Parti de la prospérité (au pouvoir) et le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (existant de 1988 à 2019).

En termes d’économie, de commerce et d’investissement, l’Éthiopie a reconnu l’économie du marché du Vietnam en 2014. Les échanges commerciaux entre les deux pays au cours des quatre dernières années se sont maintenus entre 10 et 15 millions de dollars par an, atteignant 13,1 millions de dollars en 2024.

Bien que le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays demeure modeste, le potentiel de coopération économique est considérable. Le Vietnam a exporté vers l’Éthiopie des produits agricoles, des biens de consommation et des produits industriels, notamment des machines, des pièces détachées, des fibres textiles et des produits chimiques. En retour, l’Éthiopie fournit au Vietnam des produits tels que café, épices et minéraux, ainsi que des matières textiles, des chaussures et du café.

Dans le domaine de l’investissement, MK Group est la seule entreprise vietnamienne à avoir un projet d’investissement en coentreprise dans le domaine de la production de cartes à puce en Éthiopie avec une contribution en capital de 60% et promeut la coopération dans le domaine de la cybersécurité et de la sécurité de l’information à des fins de défense.

Cette visite marque une étape significative, qui témoigne non seulement de l'appréciation mutuelle pour l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entretenues pendant près d'un demi-siècle, mais qui illustre également clairement la vision stratégique et la volonté des deux pays de renforcer et d'approfondir leurs relations bilatérales dans cette nouvelle phase de développement, a souligné l’ambassadrice Vu Thanh Huyên à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Elle constitue également une occasion importante pour les deux parties d’examiner de manière exhaustive tous les domaines de coopération, d’évaluer les progrès accomplis, d’échanger des perspectives et de définir des cadres de coopération plus substantiels et plus efficaces pour l’avenir, a-t-elle indiqué.

En particulier, la concomitance de cette visite bilatérale avec la participation au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) souligne l’importance que l’Éthiopie accorde au rôle croissant du Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux, ainsi que son engagement à collaborer avec le Vietnam pour promouvoir des initiatives mondiales en matière de réponse au changement climatique, de croissance verte, d’innovation et de développement durable. Elle illustre également l’esprit de coopération proactive et responsable et de développement mutuel au bénéfice de la communauté internationale.

Selon les prévisions, lors de son séjour, le Premier ministre Abiy Ahmed rencontrera de hauts dirigeants vietnamiens pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun. De plus, il participera au Sommet du P4G et rencontrera des représentants d'entreprises afin de stimuler la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

VNA/CVN