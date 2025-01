Enjeux et perspectives du marché automobile vietnamien en 2025

Photo : Bnews/CVN

En 2024, les ventes totales sur le marché de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) ont atteint 340.142 véhicules, soit une hausse de 12,6% par rapport à 2023. Toutefois, les ventes de véhicules assemblés localement ont diminué de 5% tandis que les voitures importées ont enregistré une augmentation spectaculaire de 39%, malgré la réduction de 50% du frais d'inscription pour les véhicules assemblés au pays durant trois mois.

Parmi les membres de la VAMA, Toyota a vendu 8.642 véhicules en 2024, dont 5.852 importés, un renversement notable par rapport aux années précédentes où la majorité provenait de l’assemblage local.

Ventes records

Un fait marquant : VinFast a réalisé des ventes records de 87.000 véhicules, dépassant son objectif annuel et consolidant sa position de marque automobile la plus vendue au Vietnam.

En 2024, le marché vietnamien a vu l’arrivée de nombreuses marques internationales, notamment chinoises, telles que BYD, GAC, Aion, Omoda & Jaecoo, Haima, Haval, Lynk & Co, et Dongfeng. Ces marques ont introduit divers nouveaux modèles, enrichissant les choix pour les consommateurs.

Photo : VNA/CVN

La concurrence des marques ci-dessus ainsi que le développement des constructeurs automobiles nationaux tels que VinFast créeront un marché diversifié, offrant plus de choix aux consommateurs. La tendance à utiliser des véhicules électriques et véhicules hybrides continueront de croître fortement à mesure que de plus en plus de clients accorderont la priorité à des véhicules respectueux de l'environnement.

Année de transformation majeure

Malgré une apparente prospérité, le secteur automobile national fait face à de multiples défis : stocks lors de l'importation de grandes quantités de voitures, coûts de marketing élevés entraînant une baisse importante des bénéfices, coûts d'exploitation élevés (y compris les locaux, le personnel et les normes internationales des salles d'exposition). L’augmentation des stocks entraîne aussi le gel du fonds.De plus, la concurrence dans le secteur est de plus en plus féroce avec la course à la réduction des prix et l’émergence de canaux de vente directe auprès du fabricant. La tendance des ventes en ligne menace la vente traditionnelle. Un nouveau modèle de collaboration, axé sur l’optimisation des coûts, une autonomie accrue et la transparence sont essentiels pour que le secteur de la vente au détail automobile puisse surmonter ce défi.

Selon les experts, 2025 sera une année de transformation majeure pour le marché automobile vietnamien. Les entreprises devront faire face à nombreux défis mais ces obstacles s'accompagneront également d'opportunités. Les marques capables d’investir dans l’innovation et d’adapter leurs produits aux tendances de consommation modernes auront un avantage concurrentiel.

VNA/CVN