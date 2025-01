Lamborghini bat un nouveau record de ventes en 2024

Photo : AFP/VNA/CVN

Lamborghini a livré 10.687 voitures de sport, soit une hausse de 6% par rapport à son précédent record de 2023.

Avec des tarifs démarrant autour de 200.000 euros pour sa sportive Huracan et son SUV Urus, ses ventes ont progressé sur son premier marché (+6%), l'Europe et le Moyen-Orient, mais aussi en Amérique (+7%) et en Asie (+3%), a précisé la marque de Sant'Agata Bolognese (Nord) dans un communiqué.

"Ces résultats soulignent le succès de notre stratégie, équilibrant l'offre et la demande, avec un carnet de commandes bien calibré, renforçant la désirabilité de la marque et la valeur résiduelle de nos produits", a souligné le patron de Lamborghini, Stephan Winkelmann.

2024 a été une année de transformation pour la marque au taureau, avec une gamme qui sera désormais 100% hybride. Sa première voiture d'exception hybride (avec un gros moteur V12 essence et trois moteurs électriques), la Revuelto, a un carnet de commandes plein jusqu'à fin 2026.

Le SUV Urus, qui représente la majorité des ventes, ne sera bientôt plus vendu qu'en version hybride rechargeable de 800 chevaux.

Et au mois d'août, Lamborghini a présenté sa Temerario (920 chevaux et une pointe de vitesse à 340 km/h), un hybride aussi qui doit remplacer en 2025 sa sportive d'entrée de gamme Huracan.

La marque, qui a présenté un concept 100% électrique en 2023, n'est plus pressée de passer aux voitures à batteries alors que ses riches clients préfèrent les modèles hybrides.

"Le marché de l’électrique ne sera pas mûr en 2025, et ce ne sera pas trop tard d’avoir une voiture électrique en 2030. Notre approche nous a toujours donné raison", a souligné M. Winkelmann fin décembre au Figaro.

AFP/VNA/CVN