Empreintes du SG Nguyên Phu Trong dans le secteur diplomatique

Lê Hoài Trung a précisé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong, en collaboration avec le Comité central, le Politburo et le Secrétariat, avait évalué précocement et correctement la situation pour définir des politiques correctes et opportunes.

De grands points ont été abordés du XIe au XIIIe Congrès national du Parti, affirmant la volonté du Vietnam de garantir au mieux les intérêts nationaux, d'être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, de continuer à construire une diplomatie intégrale et moderne avec trois piliers que sont les relations extérieures du Parti, la diplomatie de l'État et la diplomatie populaire...

Partenariat

Depuis 2011, sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a établi des partenariats intégraux, des partenariats stratégiques ou des partenariats stratégiques intégraux avec 25 pays, a rappelé Lê Hoài Trung.

En ce qui concerne les relations bilatérales, le Vietnam a solidement renforcé ses relations avec des pays voisins comme le Laos, le Cambodge et la Chine, a-t-il ajouté.

En neuf mois, les dirigeants de trois grandes puissances mondiales se sont rendus au Vietnam : le président américain Joe Biden (septembre 2023) ; le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping (décembre 2023) et le président russe Vladimir Poutine (juin 2024)..., a-t-il poursuivi.

Sous la direction du secrétaire général, le Bureau Politique et le Secrétariat ont approuvé des projets et des plans concrets sur les relations extérieures du Parti dans la nouvelle période, et les mettent en œuvre pour que la diplomatie du Parti joue un rôle clé dans le travail de consultation stratégique et dans la définition des orientations des relations politiques avec les partenaires.

À l’heure actuelle, le Vietnam entretient des relations avec près de 260 partis politiques dans près de 120 pays, dont environ 70 à 80% étant des partis au pouvoir ou ceux qui participent à des coalitions au pouvoir, a-t-il indiqué, avant de mentionner la "diplomatie du bambou", hautement appréciée d’amis internationaux.

Le secrétaire général a affirmé que la "diplomatie du bambou" était un résultat de la situation réelle de la Révolution vietnamienne, un résumé de l’identité de la diplomatie vietnamienne de l'ère Hô Chi Minh, basée sur une application créative du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, en héritant de belles traditions de la nation et en absorbant de la quintessence de la culture humaine, a rappelé Lê Hoài Trung.

"Diplomatie du bambou"

Rappelant ses souvenirs avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong, il a réaffirmé la vision stratégique du leader du PCV, sa grande détermination, son dévouement et sa fermeté dans le travail.

