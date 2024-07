Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et ses empreintes à l'Assemblée nationale

De son vivant, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a accordé une grande attention aux activités de l'Assemblée nationale (AN). En particulier, il a assumé le poste de président de l’organe législatif pour les XI e et XII e législatures, et a donné de nombreuses instructions objectives et profondes sur l'organisation et les activités de l'AN.

Le 26 juin 2006, c’était à la fin de la XIe législature de l’AN que Nguyên Phu Trong a pris ses fonctions de président de l’organe législatif. Il a ainsi assumé la présidence de la XIe AN pendant plus d'un an, mais il a durement travaillé pour que cet organe accomplisse avec succès ses tâches pendant toute la législature.

Sous sa présidence, l’AN a adopté 13 lois et 11 résolutions, dont trois résolutions très importantes et d'une grande portée historique. Il s'agissait de la résolution ratifiant le Protocole d'adhésion à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la résolution sur le plan de planification de la construction du bâtiment de l'AN, et de la résolution sur la mise en œuvre du projet national de gaz, d'électricité et d'engrais à Bà Ria-Vung Tàu.

Sous sa présidence durant la XIIe législature, l'AN a adopté 67 lois et 13 résolutions, dont de nombreuses lois jetant des bases pour lutter contre la corruption et les pratiques malsaines, comme la loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles du Code de procédure pénale, ou la loi modifiant et complétant un certain nombre d’articles du Code pénal…

Selon le Docteur Bùi Ngoc Thanh, ancien président du Bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'AN, Nguyên Phu Trong, a dirigé une préparation minutieuse pour tout travail, grand ou petit. Et jusqu’à ce jour, les sept leçons tirées par le président de l'Assemblée nationale Nguyên Phu Trong lors de la XIe législature sont toujours pleinement valables pour les mandats ultérieurs de l’organe législatif.

En effet, le président de l’AN, Nguyên Phu Trong, a souligné que toutes les activités de l'AN devaient suivre de près la politique de Renouveau du Parti. Il a souligné l’importance des liens étroits avec le peuple pour comprendre profondément ses souhaits et ses demandes... Il a également affirmé que les sessions de l’Assemblée nationale devaient se dérouler de manière démocratique, franche et pleinement constructive. Il a en outre déclaré que la qualité et l'efficacité de l'exercice des fonctions de l'AN dépendaient en grande partie des activités des agences et des députés de l’AN, en particulier des députés à plein temps.

Selon lui, la promulgation de nombreuses lois et ordonnances est très importante, mais ce qui est plus important encore, c’est que les lois et ordonnances doivent être de haute qualité, cohérentes avec la réalité et faisables. Dans les activités de supervision, plus la base juridique est complète, plus l'opération est pratique et efficace. Et en particulier, un consensus élevé et l'unité au sein de l'AN, une coordination efficace dans l'ensemble du système politique, les contributions positives des électeurs et du peuple, constituent la force combinée qui contribue au succès global de l’AN.

Trân Thi Hoa Ry, vice-présidente du Conseil des affaires ethniques de l'AN, a rappelé le temps où elle était députée de l’AN pour les XIe et XIIe législatures. Elle a raconté qu’elle avait été très impressionnée par le leadership et la direction du président de l'AN, Nguyên Phu Trong pendant le temps où il avait occupé ce poste, de juin 2006 à début juillet 2011.

Selon elle, en 6 ans en tant que président de l'AN, plus de 2 ans en tant que président du Vietnam et trois mandats consécutifs en tant que secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong a apporté de grandes contributions à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des activités de l'AN.

L’élaboration de textes juridiques a continué de s’améliorer, tant en quantité qu’en qualité, contribuant à l'institutionnalisation opportune et correcte des lignes directrices du Parti, améliorant l'efficacité et l'efficience de la gestion et de l'administration de l'État.

Par ailleurs, la supervision a été renforcée grâce à une combinaison de nombreuses méthodes et une coordination étroite des agences de l'AN.

En particulier, la prise de décision sur les questions importantes du pays, notamment sur les questions socio-économiques, le budget de l'État, les travaux et projets nationaux, s’est améliorée, en suivant de près la réalité et s’adaptant aux exigences pratiques.

Les activités de l'AN ont renforcé la conscience sur l’édification de la démocratie socialiste, contribuant ainsi à renforcer les liens entre le peuple, le Parti et l'État, a estimé Trân Thi Hoa Ry, avant de rappeler la prudence, l’humilité, la détermination et la responsabilité du secrétaire général Nguyên Phu Trong envers le Parti, l'AN et le peuple.

