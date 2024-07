Héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux yeux des politiciens américains

Pour les hommes politiques et responsables américains liés au Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a laissé une marque particulière en portant les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Le sénateur américain Patrick Joseph Leahy a déclaré aux journalistes de l'agence vietnamienne d'Information aux États-Unis qu'il avait rencontré Nguyên Phu Trong à deux reprises à Hanoï et à Washington et que chaque rencontre lui avait laissé la claire impression que le secrétaire général souhaitait que les deux pays avancent ensemble.

Il a estimé que l'amélioration des relations entre les États-Unis et le Vietnam bénéficierait d'une contribution importante de la part du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Concernant l'établissement d'un partenariat stratégique intégral entre les deux pays, il a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante et que Nguyên Phu Trong était disposé à promouvoir ce résultat. Le sénateur a exprimé son espoir que la prochaine génération de dirigeants vietnamiens poursuivra l'héritage laissé par le secrétaire général pour renforcer les bonnes relations de coopération entre les deux pays.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Ted Osius, (mandat 2014-2017) a adressé ses condoléances au peuple vietnamien et à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le qualifiant en tant qu’un leader inébranlable du Vietnam.

L'ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Ted Osius, a partagé avec enthousiasme l'honneur d'accompagner le secrétaire général Nguyên Phu Trong à Washington et à New York en 2015.

Ted Osius a également hautement apprécié l'efficacité de la politique vietnamienne de "diplomatie du bambou". Il a précisé qu'après la visite du président Joe Biden au Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également accueilli les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine. Il a estimé qu'il était rare qu'un dirigeant mondial reçoive les présidents des trois pays mentionnés dans un délai d'un an.

Appréciant les réalisations économiques obtenues par le Vietnam, sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, l'ancien ambassadeur américain a déclaré que le Vietnam s'était complètement intégré dans l'économie mondiale.

Selon lui, le Vietnam est le centre d'un réseau de relations commerciales et devient chaque année plus prospère. La classe moyenne est également en croissance. Les relations commerciales avec les États-Unis sont solides tandis que les investissements en provenance des États-Unis, du Japon, de la République de Corée ainsi que d’autres pays augmentent. Avec ces résultats, selon Ted Osius, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé derrière lui l'héritage d'un Vietnam plus prospère.

