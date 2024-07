Le SG du Parti, Nguyên Phu Trong, laisse un grand héritage à la diplomatie nationale

Dans une interview accordée à la presse sur l'influence du leader du Parti sur la diplomatie vietnamienne, le ministre a souligné que grâce à son esprit vif, sa vision et sa profonde pensée politique, ainsi que le Comité central du Parti, son Bureau politique et son Secrétariat, le secrétaire général du Parti a non seulement présenté des politiques et des lignes directrices étrangères majeures, mais a également dirigé et ordonné leur mise en œuvre et s'est directement engagé dans des activités étrangères de niveau stratégique.

Sous sa direction, le Vietnam a perfectionné son système de politique étrangère, ainsi que les cadres de ses relations avec les pays, a poursuivi le ministre Bùi Thanh Son, notant que le nombre de résolutions, directives et conclusions sur les relations extérieures émises au cours de son mandat est le plus important jamais enregistré, en particulier au cours de la actuel XIIIe mandat.

Étant théoricien à l’esprit vif, le secrétaire général du Parti a grandement contribué à construire la théorie de la diplomatie vietnamienne. Il a systématiquement intégré la philosophie traditionnelle de la diplomatie, le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, et la politique extérieure du Parti pour former l'école diplomatique unique du Vietnam surnommée "diplomatie du bambou" qui porte les caractéristiques du bambou vietnamien avec "des racines fortes, un tronc ferme, branches flexibles", qui est devenue une référence de la diplomatie vietnamienne, a souligné le chef de la diplomatie.

Partenariat stratégique

Sous la direction et les instructions du Comité central du Parti, de son Bureau politique et de son Secrétariat, dirigés par le secrétaire général, le Vietnam a établi de nombreux partenariats stratégiques et intégraux, et les a même élevés à un nouveau sommet avec de nouveaux contenus, répondant aux exigences de la nouvelle période. Jusqu'à présent, le Vietnam a établi un partenariat stratégique et des partenariats stratégiques intégraux avec les cinq pays du Conseil de sécurité des Nations unies.

En tant que secrétaire général, il a directement participé à de nombreuses activités majeures en matière d’affaires extérieures. Les activités stratégiquement importantes du secrétaire général en matière d’affaires extérieures ont joué un rôle important dans la création d'une situation extérieure ouverte et favorable ainsi que d'une position et d'un prestige sans précédent d'importance stratégique à long terme pour le pays.

Le ministre Bùi Thanh Son a poursuivi en disant qu'avec les pays voisins proches - le Laos et le Cambodge, le secrétaire général a toujours veillé à cultiver la solidarité, l'amitié et la coopération spéciale avec eux, comme le démontrent de manière plus frappante les réunions entre les plus hauts dirigeants du Parti des trois pays à Hanoï en 2021 et 2023.

Visites historiques

Dans les relations avec les pays puissants, le ministre a souligné les visites historiques du leader du Parti en Chine (2022), en Russie (2018) et aux États-Unis (2015), ainsi que les visites d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden en 2023, et un autre par le président russe V. Poutine cette année à l'invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Bùi Thanh Son a déclaré que ces visites avaient non seulement ouvert un nouveau chapitre pour les relations bilatérales entre le Vietnam et ces pays, mais avaient également consolidé la position stratégique du Vietnam dans la région et dans le monde en général.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a également souligné les relations croissantes entre le Vietnam et d'autres grands partenaires clés comme l'Inde, le Japon, la République de Corée et l'Australie, ainsi que des amis traditionnels d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique latine.

Les dirigeants étrangers accordent une grande valeur et apprécient le rôle et le prestige du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. On peut dire que pour les amis internationaux, le leader du Parti Nguyên Phu Trong est l’incarnation de la tradition vietnamienne de "diplomatie du cœur". Dans toutes ses activités liées aux affaires extérieures, le camarade Nguyên Phu Trong a touché les cœurs et gagné ceux de beaucoup de dirigeants, de peuples et d’amis internationaux.

Le secrétaire général du Parti est un leader au cœur ouvert, doté d'une pensée et d'une vision stratégique. Il promeut toujours les intérêts de son pays et de son peuple, mais respecte également toujours les intérêts des amis internationaux, s'efforce toujours de promouvoir les points communs et de minimiser les différences, afin de trouver un dénominateur commun pour promouvoir les relations d’amitié et de coopération.

Direction et affection particulière

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong donne toujours la direction et l'affection particulière au secteur diplomatique. Outre la conférence nationale sur les affaires extérieures (décembre 2021), Nguyên Phu Trong a participé et donné des instructions à des conférences diplomatiques à six reprises. Il a accordé une attention particulière à l'édification d'un contingent de cadres chargés des affaires extérieures et de la diplomatie.

Les cadres chargés de la diplomatie souviennent toujours des conseils du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong : "un bon diplomate et une bonne personne dans les affaires extérieures doivent d'abord être un bon politicien qui doit toujours prendre les intérêts du pays, de la nation et du régime comme ligne directrice dans ses actions", "il faut toujours rappeler que derrière nous se trouvent le Parti, le pays et le peuple ".

Participant directement aux activités de haut niveau des affaires extérieures du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a laissé de profondes impressions aux dirigeants des pays et aux amis internationaux sur la personnalité et la dignité de l'être humain, la sincérité, la confiance, la vision et l'idéologie du plus haut dirigeant du Parti communiste du Vietnam.

Le camarade Nguyên Phu Trong s’est éteint, mais l'héritage qu'il a laissé sera toujours un flambeau pour les diplomates dans l’œuvre de l’édification et de la défense de la Patrie.

Instructions et recommandations

Le secteur diplomatique se souviendra toujours des instructions et des recommandations du secrétaire général du Parti pour poursuivre l’entraînement et redoubler d’efforts, afin d’édifier une affaire extérieure et une diplomatie globale, moderne et professionnelle au Vietnam, pour les objectifs stratégiques du pays.

Le décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong constitue non seulement une grande perte pour le peuple vietnamien, mais laisse également de profonds regrets aux amis internationaux et à ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer.

