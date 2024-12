Le président de l'UOAV reçoit une délégation de pasteurs protestants

Le président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV), Phan Anh Son, a reçu le 4 décembre à Hanoï une délégation internationale de pasteurs protestants et deux représentants de l'Institute for Global Engagement (IGE) basé aux États-Unis.

La délégation dirigée par le président de l'IGE, Bob Roberts, se rend au Vietnam du 1er au 6 décembre. Cette visite fait partie d'une initiative conjointe entre l'UOAV et l'IGE en vertu de leur protocole d'accord signé ainsi que d'un programme annuel qui rassemble des pasteurs protestants internationaux de différents pays.

Phan Anh Son a exprimé son espoir qu'avec leurs expériences au Vietnam, le pasteur Roberts et la délégation contribueraient à promouvoir l'image du pays en tant que nation dynamique et hospitalière qui respecte la diversité et la liberté religieuse auprès du gouvernement et du peuple américains, ainsi que des amis internationaux.

Pour sa part, Bob Roberts a salué les efforts continus du pays pour garantir la liberté religieuse. Le Vietnam a obtenu des résultats remarquables dans divers domaines, notamment en matière de protection des droits religieux et d'amélioration continue de son système juridique en matière de religion et de croyance.

Il a émis son espoir que cette visite permettra à sa délégation de mieux connaître les politiques et lois liées à la religion dans ce pays d'Asie du Sud-Est, et d'échanger des connaissances et des expériences concernant ses pratiques religieuses.

