Élections locales : Hanoï annonce les résultats du scrutin et la composition du Conseil populaire

La Commission électorale de Hanoï a publié, le 20 mars, une résolution annonçant les résultats des élections locales ainsi que la liste des candidats élus au 17 e Conseil populaire municipal pour le mandat 2026-2031, composé de 125 membres.

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Nguyên Minh Long, directeur du Service municipal des affaires intérieures, a indiqué que la capitale comptait plus de 6,01 millions d’électeurs inscrits, dont plus de 5,98 millions ont participé au scrutin, soit un taux de participation de 99,57%. Aucun bureau de vote n’a enregistré un taux inférieur à 50%, tandis que 2.669 des 4.098 bureaux ont atteint un taux de participation de 100%.

À noter que 39 électeurs centenaires ont participé au scrutin, le plus âgé ayant 110 ans et résidant dans la commune de Ba Vi.

Hanoï a élu la totalité de ses 32 députés à l'Assemblée nationale et ses 125 membres au Conseil populaire municipal, respectant ainsi la structure et la composition prescrites. Aucune élection partielle ni aucun scrutin supplémentaire n'ont été nécessaires dans les circonscriptions.

La résolution précise que les résultats et la liste des élus entrent en vigueur dès sa signature. Les organismes, organisations et unités concernés, notamment le Conseil populaire municipal, le Comité populaire, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville, sont chargés de sa mise en œuvre.

Cette annonce constitue une étape importante dans la consolidation du nouveau Conseil populaire municipal, contribuant à renforcer l’efficacité de l’administration locale et à répondre aux exigences de développement de la capitale pour la période à venir.

VNA/CVN