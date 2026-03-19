Forum de la jeunesse vietnamienne

La voix des jeunes s'exprime pour une action concrète dans une nouvelle ère

Plus d'un million de jeunes Vietnamiens ont participé au forum sur la parole des jeunes et les actions des syndicats de jeunesse, qui s'est tenu jeudi 19 mars et a été accessible en ligne via plus de 16.000 points de connexion. Cet événement témoigne de l'engagement croissant des jeunes dans le développement national.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par le Secrétariat du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UCJC), ce dialogue a porté sur la modernisation des activités du syndicat afin de répondre aux nouvelles exigences et aux nouvelles réalités, la promotion du rôle moteur des jeunes dans l'essor du pays et le soutien à leur développement global.

Selon Bui Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de l'Union des jeunes du Vietnam (HCYU), le forum s'est tenu dans un contexte d'événements nationaux majeurs, notamment le succès du XIVe Congrès national du Parti et l'élection des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Il a également eu lieu alors que l'Union des jeunes approche de son 95e anniversaire et prépare son XIIIe Congrès national. À noter que les organisateurs ont reçu plus de 71.000 questions et propositions de la part des membres de l'Union des jeunes, soit près de sept fois plus que l'année précédente.

Bùi Quang Huy a souligné que la nouvelle phase de développement du Vietnam exige une croissance rapide mais durable, la maîtrise des sciences et des technologies, ainsi qu'une innovation et une transformation numérique accrues. Dans ce contexte, les jeunes sont appelés à jouer un rôle de pionniers, et l'Union des jeunes doit renforcer ses mécanismes d'orientation et de soutien.

La priorité continuera d'être accordée à l'éducation politique et idéologique, ainsi qu'à la modernisation de son approche grâce aux outils numériques et aux activités pratiques. Une initiative clé du prochain mandat sera le mouvement "La jeunesse vietnamienne pionnière de la nouvelle ère", qui encouragera le leadership dans cinq domaines : les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique ; le développement économique et l’entrepreneuriat ; l’intégration internationale ; le bénévolat ; et la défense nationale, a-t-il ajouté.

Lors du forum, l’accent a également été mis sur le renforcement de l’engagement des jeunes, notamment parmi les travailleurs et les étudiants étrangers.

Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de la HCYU et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne, a souligné l’objectif de veiller à ce qu’aucun jeune ne soit exclu des structures syndicales et associatives de jeunesse.

Parallèlement, Nguyên Minh Triêt, secrétaire permanent du Comité central de la HCYU, a mis en lumière le rôle essentiel des jeunes et intellectuels vietnamiens de l’étranger comme vecteurs de transfert de connaissances à l’échelle mondiale. Les projets futurs comprennent le renforcement des réseaux internationaux de jeunes et le développement de liens plus étroits avec les institutions et les entreprises vietnamiennes.

VNA/CVN