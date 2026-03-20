Le Vietnam met en avant ses perspectives de développement en Argentine

Le 19 mars (heure locale), au siège de l’ambassade du Vietnam en Argentine, l’ambassadrice du Vietnam, Ngô Minh Nguyêt, a présidé une rencontre de début d’année réunissant des représentants de l’Institut culturel Argentine - Vietnam (ICAV), du Parti communiste argentin ainsi que des médias locaux, afin de renforcer les échanges d’information et de promouvoir la coopération bilatérale.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la diplomate a informé ses interlocuteurs des récents événements politiques majeurs au Vietnam, notamment le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam en janvier 2026, marquant une étape déterminante pour le développement national dans une nouvelle phase.

Elle a également indiqué que les élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031 s’étaient déroulées avec succès le 15 mars, avec un taux de participation de 99,68% des électeurs. La première session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale devrait se tenir début avril 2026 afin de consolider les postes dirigeants des organes de l’État.

L’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a souligné que le Vietnam vise une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% pour la période 2026-2030, avec l’ambition de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Les moteurs de croissance reposent sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’amélioration de la productivité du travail.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam a défini trois percées stratégiques majeures : le perfectionnement du cadre institutionnel sur l’économie de marché à orientation socialiste, le développement de ressources humaines de haute qualité et la mise en place d’infrastructures modernes et intégrées, notamment dans les domaines du numérique et des transports stratégiques.

L’ambassadrice a réaffirmé que le Vietnam poursuit une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, en plaçant les intérêts nationaux au premier plan.

Photo : VNA/CVN

Concernant les relations avec l’Amérique du Sud, elle a indiqué que le Vietnam intensifie sa coopération avec la région, notamment à travers le lancement, en décembre 2025, des négociations d’un accord commercial préférentiel (PTA) avec le Mercosur, dans l’objectif de stimuler les échanges et les investissements avec des pays comme l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.

Dans les relations bilatérales, les deux pays ont presque achevé les négociations d’un accord visant à éviter la double imposition, dont la signature est attendue en 2026, afin de faciliter les activités des entreprises. La coopération s’étend également à de nouveaux domaines tels que les technologies satellitaires et les télécommunications, avec notamment l’importation par des entreprises argentines d’équipements de fibre optique produits par le groupe vietnamien Viettel.

Les échanges commerciaux bilatéraux atteignent près de 3,5 milliards de dollars par an. Le Vietnam est le sixième partenaire commercial de l’Argentine dans le monde et son premier en Asie du Sud-Est, tandis que l’Argentine est le troisième partenaire du Vietnam en Amérique latine.

Le Vietnam souhaite par ailleurs élargir sa coopération avec l’Argentine dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les hautes technologies, les énergies renouvelables, les biotechnologies, la santé et l’industrie pharmaceutique, tout en envisageant l’établissement d’un partenariat stratégique dans les domaines de l’industrie et de l’agriculture.

À cette occasion, les participants ont également échangé sur des questions internationales et régionales ainsi que sur les perspectives de coopération entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine.

VNA/CVN