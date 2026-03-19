Conférence de presse du MAE

Point sur la protection des Vietnamiens au Moyen-Orient

Selon les informations fournies par les organes de représentation du Vietnam à l'étranger et les autorités compétentes, la plupart des citoyens vietnamiens en voyage ou en transit, dont les vols ont été annulés en raison de la fermeture de l'espace aérien, sont rentrés au Vietnam ou ont pris d'autres vols pour quitter le Moyen-Orient.

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Photo : MAE/CVN

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, le 19 mars, sa porte-parole Pham Thu Hang a fait le point sur la protection consulaire des citoyens vietnamiens au Moyen-Orient.

Selon les informations fournies par les organes de représentation du Vietnam à l'étranger et les autorités compétentes, la plupart des citoyens vietnamiens en voyage ou en transit, dont les vols ont été annulés en raison de la fermeture de l'espace aérien, sont rentrés au Vietnam ou ont pris d'autres vols pour quitter le Moyen-Orient.

En ce qui concerne les navires et marins vietnamiens opérant dans la région du Moyen-Orient et n’ayant pas encore pu quitter le détroit d’Ormuz, les missions vietnamiennes à l’étranger coordonnent étroitement avec les autorités locales et les agences compétentes pour suivre en permanence l’évolution de la situation et se tenir prêtes à mettre en œuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des équipages et des navires.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux ambassades du Vietnam en Israël, aux Émirats arabes unis (EAU), en Arabie saoudite, au Koweït et au Qatar d'ouvrir des systèmes d'inscription en ligne pour recueillir les demandes des citoyens souhaitant rentrer au Vietnam ou se rendre dans un pays tiers. Cela servira de base à la coordination avec les organismes compétents pour l'élaboration de plans de soutien adaptés.

Conformément aux directives du ministère, les organes de représentation du Vietnam en Iran, en Israël et dans les pays voisins évaluent les besoins des citoyens vietnamiens sur leur territoire et collaborent étroitement avec les autorités locales et les organismes compétents au Vietnam afin de mettre en œuvre des mesures de soutien appropriées.

En Arabie saoudite, l'ambassade du Vietnam a pris contact avec les autorités locales, qui ont accepté d'accorder des visas de transit gratuits aux citoyens vietnamiens aux postes frontières ainsi qu'aux représentations saoudiennes dans la région. Concernant les navires avec des membres d'équipage vietnamiens bloqués dans les ports du pays, les autorités portuaires, à la demande de l'ambassade, ont contacté les navires et les représentants des équipages afin d'évaluer la situation et de fournir l'assistance nécessaire.

Aux Émirats arabes unis, l'ambassade du Vietnam a collaboré avec le ministère des Affaires étrangères et les compagnies aériennes du pays hôte pour faciliter le transit de plus de 200 touristes vietnamiens bloqués dans les principaux aéroports, notamment à Dubaï et à Abou Dabi, leur permettant ainsi de poursuivre leur voyage vers des pays tiers. L'ambassade a également accueilli des citoyens vietnamiens dans l'incapacité de quitter Dubaï et Abou Dabi et leur a fourni des produits de première nécessité.

Il est conseillé aux citoyens vietnamiens résidant en Iran, en Israël et dans les pays voisins de suivre attentivement les informations communiquées par les autorités locales ainsi que les avis publiés par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les missions diplomatiques à l'étranger.

En cas d'urgence ou de difficulté, les citoyens sont invités à contacter immédiatement les lignes d'assistance consulaire, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les organes de représentation du Vietnam en Iran, en Israël et dans les régions limitrophes, ou le Centre d'appels de protection consulaire du ministère pour obtenir une assistance rapide.

Lors de la conférence de presse, en réponse aux informations circulant sur les réseaux sociaux ces derniers jours, selon lesquelles le Vietnam aurait fourni une aide humanitaire à l'Iran, la porte-parole Pham Thu Hang a affirmé que ces informations étaient inexactes.

Interrogé sur les informations du 13 mars concernant l'arrestation par les autorités sud-africaines de Chu Dang Khoa, propriétaire d'une ferme, pour trafic présumé de cornes de rhinocéros, ainsi que sur les demandes de précisions et sur les actions menées par le Vietnam contre le trafic transnational d'espèces sauvages, la porte-parole Pham Thu Hang a déclaré que dès réception de l'information, l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud avait immédiatement contacté les autorités locales afin de confirmer la situation et de prendre les mesures nécessaires à la protection des citoyens.

Conformément aux instructions du ministère, l'ambassade continue de collaborer étroitement avec les autorités locales afin de traiter cette affaire dans le respect de la loi, a-t-elle ajouté.

En tant que partie à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique et à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), le Vietnam demeure fermement attaché au respect de ses obligations internationales en matière de protection de la faune sauvage et de lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages.

À ce jour, le Vietnam a promulgué des textes législatifs et pris diverses mesures pour améliorer la gestion, renforcer la protection et appliquer des sanctions sévères contre le trafic illégal d'espèces sauvages.

VNA/CVN