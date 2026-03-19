Les ministres vietnamien et chinois de la Défense lancent une patrouille navale conjointe

Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a conduit une délégation vietnamienne de haut rang en Chine le 19 mars pour participer aux activités du 10 e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Chine, faisant suite aux événements organisés au Vietnam la veille.

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Photo : VNA/CVN

Le ministre chinois de la Défense nationale, le général de corps d’armée Dong Jun, a présidé une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de la délégation vietnamienne au poste frontière international de Dongxing, en Chine.

Les deux ministres se sont ensuite rendus à la compagnie de gardes-frontières de Dongxing, fondée en septembre 1969 dans la ville de Dongxing, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, à environ 5 km du poste frontière international de Dongxing.

Sur place, ils ont été informés des fonctions et des missions de l’unité, ont visité les installations, planté des arbres de l’amitié et assisté à un match amical de badminton entre les deux armées. Le ministère vietnamien de la Défense a profité de l’occasion pour offrir des cadeaux aux officiers et aux soldats de la compagnie.

Cette visite a mis en lumière la coopération pratique croissante entre les forces de garde-frontières des deux pays. Ces dernières années, les deux parties ont maintenu des échanges réguliers à tous les niveaux, des activités de coopération et des mécanismes tels que des lignes téléphoniques directes, la correspondance et des rencontres sur le terrain. Des patrouilles conjointes et des mesures de contrôle coordonnées sont menées régulièrement dans les zones clés, contribuant ainsi à renforcer la confiance et la coopération mutuelles et à maintenir la paix et la stabilité le long de la frontière commune.

Les deux ministres ont assisté ensuite à une cérémonie de dépôt de gerbe au mémorial dédié aux soldats révolutionnaires tombés au Vietnam et en Chine, situé dans le parc de l’amitié Chine - Vietnam, dans la ville de Dongxing.

Ce mémorial rend hommage à 29 soldats des deux pays qui ont sacrifié leur vie lors de la lutte commune contre le colonialisme français. Il s’agit de l’une des premières adresses d’éducation patriotique de la région autonome Zhuang du Guangxi, symbole de la solidarité et de l’amitié historiques entre les deux peuples.

Renforcer l'amitié bilatérale

Photo : VNA/CVN

Plus tard dans la matinée, au port de Fangcheng, dans le Guangxi, les deux ministres ont assisté au lancement de la 40e patrouille conjointe et à un exercice d’entraînement conjoint dans le golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin) entre la Marine populaire vietnamienne et la Marine de l’Armée populaire de libération chinoise. Ils ont également visité une exposition de photos retraçant les précédentes patrouilles conjointes des deux marines.

Cette patrouille conjointe s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme de coopération établi par un accord de 2005 relatif aux patrouilles conjointes dans le golfe du Bac Bô. Depuis 2006, les deux marines ont organisé 39 patrouilles conjointes et de nombreux exercices d’entraînement en mer, contribuant ainsi à approfondir la coopération en matière de défense, à renforcer l’amitié et la confiance mutuelle, et à améliorer la capacité de réponse aux risques pour la sécurité maritime.

Les deux ministres ont ensuite visité le navire de guerre chinois n°568 et le navire de guerre vietnamien n°015, et ont rencontré leurs commandants, officiers et marins.

Lors de la patrouille conjointe, la marine vietnamienne a déployé les navires 015 et 012, tandis que la partie chinoise a dépêché les navires 568 et 627. Ils sont programmés pour patrouiller huit routes couvrant neuf points désignés, avec une distance de navigation totale de 247 milles nautiques sur 28 heures.

Les deux parties mèneront une série d’activités d’entraînement, notamment des manœuvres de formation, des escortes maritimes, des communications par signaux lumineux, des exercices anti-piraterie (avec tirs réels à l’aide d’armes légères), des opérations de recherche et de sauvetage, et le contrôle des avaries.

Le mécanisme de patrouille conjointe a contribué à maintenir la sécurité et l’ordre dans le golfe du Bac Bô, à renforcer la capacité des deux marines à répondre aux défis sécuritaires non traditionnels et à consolider la confiance et la compréhension mutuelles entre les forces navales et les deux armées en général, contribuant ainsi à l’amitié entre le Vietnam et la Chine.

VNA/CVN