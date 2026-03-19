La fête nationale et la responsabilité devant le peuple

Les élections des députés de la XVIᵉ législature et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 se sont déroulées avec succès, affichant un taux de participation exceptionnel de 99,68%. À cette occasion, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a écrit un article intitulé La fête nationale et la responsabilité devant le peuple . L'Agence Vietnamienne d'Information tient de vous présenter l'intégralité de cet article.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

"La fête nationale et la responsabilité devant le peuple

Tô Lâm

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Le 15 mars 2026, 76 millions d’électeurs à travers tout le pays ont participé aux élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Il s’agit d’un événement politique majeur du pays, d’une grande fête nationale, qui s’est tenue juste après le succès du XIVe Congrès national du Parti. Ces élections revêtent une signification historique particulière, prolongeant la tradition de 80 ans d’édification de l’État de droit du peuple vietnamien depuis les premières élections générales de 1946. Chaque bulletin de vote des électeurs exprime non seulement leur droit de souveraineté populaire, mais aussi la confiance et les attentes placées dans l’avenir radieux du pays, tout en affirmant la nature de notre État - "un État du peuple, par le peuple et pour le peuple".

À travers tout le pays, l’atmosphère électorale a été animée et enthousiaste, comme lors d’une fête. Dès les premières heures du matin, les électeurs des différentes localités se sont rendus aux bureaux de vote pour choisir des personnes "à la fois vertueuses et compétentes" auxquelles confier leur confiance et leurs aspirations à un avenir meilleur pour leur localité et le pays. De nombreux électeurs âgés, bien qu’ayant participé à plusieurs scrutins, n’ont pu cacher leur émotion et leur fierté en tenant leur bulletin de vote. L’atmosphère des élections était à la fois solennelle et empreinte de confiance : les électeurs de tout le pays ont joyeusement exprimé leur volonté et leurs aspirations à travers leur vote, confiants dans le choix de représentants exemplaires, dignes de les représenter.

L’esprit de "fête nationale" s’est diffusé des plaines aux montagnes, des zones urbaines aux régions frontalières et insulaires. Dans les provinces montagneuses du Nord, malgré les difficultés de déplacement, les électeurs se sont rendus aux urnes très tôt et ont achevé le vote avec un taux de participation presque absolu. Dans de nombreuses localités reculées, les autorités ont pris l’initiative d’apporter des urnes mobiles jusqu’au domicile des personnes âgées et des patients hospitalisés, garantissant que chaque citoyen puisse exercer son droit de vote. L’armée et la police ont soutenu les équipes électorales dans l’accomplissement de leurs missions sur les îles éloignées et auprès des pêcheurs en mer pendant de longues périodes. Dans les grandes villes, malgré le grand nombre d’électeurs et l’étendue du territoire, les unités chargées de l’organisation des élections ont fait preuve d’efforts considérables pour atteindre un taux de participation de 99,68 %. Nulle part le vote n’a été une simple formalité - dans tout le pays, le jour du scrutin est véritablement devenu une fête nationale, une manifestation de l’esprit de grande unité nationale dans la construction de leur propre pouvoir.

L’élection du 15 mars 2026 revêt d’autant plus de signification qu’elle s’est tenue à l’occasion du 80e anniversaire des premières élections générales (06/01/1946). À cette époque, au milieu d’innombrables difficultés des premiers jours de l’indépendance, le peuple vietnamien avait organisé les élections générales pour élire la première Assemblée nationale. Le Président Hô Chi Minh qualifia cet événement de "jour de joie pour notre peuple", car pour la première fois dans l’histoire, le peuple vietnamien commençait à jouir de ses droits démocratiques. La victoire des élections générales de 1946 a fermement affirmé le droit de maîtrise du peuple - "se levant de la condition d’esclave pour conquérir l’indépendance et organiser son propre État", établissant ainsi le premier État démocratique populaire en Asie du Sud-Est.

Au cours des 80 dernières années, avec 15 législatures de l’Assemblée nationale, notre nation est toujours fière de sa tradition patriotique et de la conscience de souveraineté du peuple. Que ce soit pendant les guerres de résistance difficiles ou en temps de paix pour édifier le pays, le peuple vietnamien a toujours fait confiance au Parti et participé activement aux élections afin d’édifier son appareil d’État. L’Assemblée nationale du Vietnam, de la première à la quinzième législature, a toujours été l’incarnation du bloc de grande union nationale, rassemblant des représentants éminents de toutes les couches sociales, ethnies et religions, sans distinction d’origine sociale. C’est précisément cette tradition démocratique qui a forgé l’esprit du jour de vote d’aujourd’hui - chaque bulletin est une preuve vivante du droit de maîtrise du peuple et de la continuité de notre État "dont le peuple est maître, où tout le pouvoir d’État appartient au peuple". En regardant les 80 ans écoulés, nous apprécions d’autant plus les sacrifices des générations précédentes pour conquérir le droit de vote libre pour le peuple. Dans la continuité de cette tradition glorieuse, l’élection du 15 mars 2026 affirme une fois de plus la volonté, la résilience et l’aspiration démocratique du peuple vietnamien sur la voie du développement.

Lors de cette "élection générale", le taux de participation des électeurs, proche de 100%, revêt de profondes significations. Il s’agit de l’expression de la conscience politique et de la responsabilité citoyenne, du patriotisme et de la confiance du peuple envers la direction du Parti. Chaque bulletin de vote est un bulletin de confiance - les citoyens y déposent leurs attentes en choisissant des représentants dignes, affirmant ainsi un large consensus et un fort soutien au régime de démocratie socialiste et à la voie de développement du pays. Ce taux quasi absolu montre également que le système d’organisation des élections a bien accompli le travail de mobilisation et de sensibilisation, en créant des conditions favorables pour que chaque électeur puisse exercer ses droits et devoirs.

Par ailleurs, les résultats des élections témoignent également d’une conscience croissante dans l’édification de l’État du peuple. Les citoyens ne se contentent pas de voter en grand nombre, ils s’intéressent aussi aux biographies et aux programmes d’action des candidats afin de choisir les meilleurs représentants L’élection s’est véritablement déroulée de manière démocratique, égalitaire, conforme à la loi, sûre et économique - reflétant la maturité et le niveau d’instruction d’un peuple ayant près d’un siècle de pratique démocratique. L’opinion publique nationale et internationale a hautement apprécié l’organisation professionnelle et transparente du Vietnam lors de cette élection.

Le succès des élections constitue également un socle solide permettant à l’appareil d’État d’entrer dans une nouvelle phase de développement. Les résultats du scrutin du 15 mars 2026 représentent une victoire du peuple, tout en plaçant de lourdes responsabilités sur les épaules des élus. Les députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 sont les dépositaires de la confiance du peuple. Ils auront pour mission de représenter la volonté et les aspirations des électeurs de leurs circonscriptions ainsi que celles de l’ensemble de la population durant les cinq prochaines années. Leur rôle est éminemment noble : chaque élu constitue un lien entre le peuple et les organes de pouvoir, participant à la prise de décisions sur les grandes questions nationales et locales. Dès lors, le Parti, l’État et les électeurs exigent de chaque représentant une conscience aiguë de son honneur et de sa responsabilité, ainsi qu’un engagement constant à se perfectionner pour être à la hauteur de la confiance accordée.

Photo : Archives de la VNA/CVN

Le nouveau mandat 2026-2031 s’ouvre dans un contexte où le pays entre dans une phase de développement importante, marquée par des opportunités et des défis imbriqués. Le XIVe Congrès national du Parti a fixé des objectifs stratégiques, notamment la détermination à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. Pour concrétiser cette ambition, l’Assemblée nationale de la XVIe législature et les Conseils populaires devront faire preuve d’innovation et de créativité accrues dans leurs activités. Les élus sont appelés à rester étroitement connectés à la réalité dynamique du processus de Renouveau, à contribuer activement à l’amélioration du système juridique, à renforcer l’efficacité de la supervision suprême et à prendre des décisions appropriées sur les questions majeures en matière socio-économique, budgétaire, de défense et de diplomatie…, afin de répondre aux nouvelles exigences.

Parallèlement à leur action au sein des instances délibératives, les élus doivent entretenir un lien étroit avec les électeurs et rester à l’écoute de la population. Il s’agit à la fois d’une obligation juridique et d’une exigence éthique. Les électeurs attendent des élus du nouveau mandat qu’ils soient plus proches du terrain, plus attentifs aux réalités locales et capables de porter rapidement les préoccupations de la vie quotidienne au sein des sessions pour y apporter des solutions. Chaque élu est également appelé à faire preuve d’exemplarité et d’intégrité, conformément à l’enseignement du Président Hô Chi Minh : "pour l’intérêt du pays, oublier l’intérêt personnel ; pour l’intérêt commun, mettre de côté les intérêts privés". Cette exigence morale implique un engagement total au service de la Patrie et du peuple, ainsi qu’une détermination à lutter contre l’individualisme, à se prémunir contre les dérives liées au pouvoir et aux intérêts particuliers. Seule une attitude plaçant véritablement l’intérêt de la Patrie et celui du peuple au-dessus de tout permettra aux élus d’assumer pleinement les responsabilités qui leur sont confiées.

Par ailleurs, la composition de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 se caractérise par une proportion élevée de nouveaux élus, plus de 70 % des candidats à l’Assemblée nationale étant des primo-candidats. Ce « vent nouveau » promet d'insuffler une énergie créative et une pensée réformatrice aux organes élus. Toutefois, cela exige également de ces nouveaux représentants une appropriation rapide des compétences et des connaissances nécessaires pour assumer pleinement leur rôle au service de la nation.

Chaque député doit apprendre activement des expériences des générations précédentes tout en valorisant ses propres atouts et expertises professionnelles dans les activités parlementaires. La discipline et la solidarité au sein de l'Assemblée nationale constituent également des facteurs essentiels : les députés doivent collaborer étroitement et respecter les règlements, tout en exprimant audacieusement leurs opinions dans un esprit constructif. C'est ainsi que l'Assemblée nationale et les Conseils populaires à tous les niveaux deviendront véritablement des collectifs de direction intellectuels, unis et agissant pour l'intérêt du peuple.

Le succès des élections ouvre un nouvel élan pour que l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée s'engage résolument dans une nouvelle phase de développement. Dans l'immédiat, il importe de stabiliser rapidement l’organisation de l’Assemblée nationale et des administrations à tous les niveaux après le scrutin, et de mettre en œuvre sans délai la Résolution du 14e Congrès national du Parti. La première session de la 16e législature de l'Assemblée nationale, qui s'ouvrira prochainement, devra finaliser la désignation des principaux dirigeants de l’État et adoptera le programme d'action de l'Assemblée nationale pour l'ensemble du mandat, exigeant la synergie et la haute responsabilité de chaque député. Les élus sont appelés à faire preuve d’un haut esprit de service à la Patrie, à s’engager immédiatement dans leurs fonctions avec une énergie et une détermination renouvelées, afin de répondre aux attentes des électeurs.

Les cinq prochaines années revêtent une importance décisive pour permettre au Vietnam de réaliser une percée et de s’élever, en vue d’atteindre l’objectif de devenir un pays développé à l’horizon 2045. Les opportunités et les défis s’entrecroisent ; les nouvelles perspectives exigent une mobilisation et une unité de l’ensemble de la nation plus fortes que jamais. J’exprime le souhait sincère que l’ensemble de nos compatriotes, des forces armées à travers le pays ainsi que nos compatriotes résidant à l’étranger continuent de promouvoir le patriotisme et l’esprit révolutionnaire, soutiennent et supervisent les activités de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux, participent activement aux mouvements d’émulation patriotique et contribuent à la réalisation réussie des objectifs de développement socio-économique pour la période 2026–2031.

Dans la joie et l’enthousiasme suscités par le succès de la fête nationale, nous nous souvenons d’autant plus des enseignements de l'Oncle Hô bien-aimé : "Solidarité, solidarité, grande solidarité -Succès, succès, grand succès". L’esprit de solidarité nationale nous a permis de remporter des victoires éclatantes dans le passé et constitue aujourd’hui la clé pour conquérir de nouveaux sommets de développement. Forts d’une confiance profonde dans l’intelligence et la détermination de notre peuple, et sous la direction clairvoyante du Parti, nous sommes résolus à bâtir un Vietnam puissant et prospère, pour atteindre l’objectif d’un pays "riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé". Le succès de ces élections est un fondement solide pour que l'Assemblée nationale et les Conseils populaires à tous les niveaux fonctionnent efficacement, valorisant au plus haut point la force de toute la nation sur la voie du Renouveau et de l'intégration. Un avenir radieux s’ouvre devant nous ; l’ensemble du pays, s'unit pour transformer la joie du jour du scrutin en actions concrètes, afin de bâtir un Vietnam de plus en plus prospère et heureux, et de concrétiser l’aspiration à un pays pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, résolument engagé sur la voie du socialisme".

VNA/CVN