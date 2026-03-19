Réaffirmer la politique constante de respect et de garantie du droit à la liberté de croyance et de religion

Lors d’une conférence de presse régulière tenue l’après-midi du 19 mars à Hanoï, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a fermement réfuté les conclusions du dernier rapport annuel de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF).

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Photo : VNA/CVN

Répondant aux questions des journalistes sur la proposition de l’USCIRF d’inscrire le Vietnam sur la liste des pays particulièrement préoccupants, elle a déclaré : "Le Vietnam rejette catégoriquement les conclusions du rapport annuel 2026 de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale. Ces conclusions sont non objectives, inexactes et reposent sur des éléments de preuve malveillants visant notre pays".

La porte-parole a rappelé que le Vietnam réaffirmait sa politique constante de respect et de garantie des droits humains, notamment le droit à la liberté de croyance et de religion, clairement inscrit dans la Constitution de 2013, dans le système juridique vietnamien et respecté dans la pratique. Aucun citoyen vietnamien ne fait l'objet de discrimination pour des motifs religieux et les activités des organisations religieuses sont garanties conformément à la loi.

Elle a ajouté que le Vietnam reste prêt à échanger avec les États-Unis de manière franche et ouverte, dans un esprit de respect mutuel et conformément au Partenariat stratégique global liant les deux nations pour la paix, la coopération et le développement durable.

Concernant l’annonce par l’administration du président américain Donald Trump de l’ouverture d’une nouvelle enquête commerciale sur la surcapacité industrielle de 16 partenaires commerciaux majeurs, dont le Vietnam, Pham Thu Hang a précisé : "L’économie vietnamienne fonctionne pleinement selon les mécanismes de marché, un statut reconnu par de nombreux pays. Nos activités de production et commerciales respectent strictement les normes de développement durable ainsi que les réglementations pertinentes, y compris celles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)".

Elle a souligné que les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer positivement, apportant des avantages concrets aux entreprises et aux populations des deux pays.

"Nous échangeons régulièrement des informations et dialoguons avec la partie américaine. Nous continuerons à collaborer étroitement avec les agences américaines compétentes afin de partager des informations et de clarifier nos politiques et réglementations, dans le but de construire un cadre de coopération économique stable, durable et mutuellement avantageux", a insisté Mme Hang.

VNA/CVN