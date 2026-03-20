Élections législatives : responsabilité et confiance

La journée des élections générales, destinée à élire les députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, s’est achevée dans l’ensemble du pays.

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Photo : Danh Lam/VNA/CVN

Des régions montagneuses et frontalières jusqu’aux îles éloignées, des centres urbains aux villages les plus reculés, les images d’électeurs se rendant aux urnes dans une atmosphère enthousiaste ont offert une illustration saisissante de la souveraineté populaire.

Selon le Bureau du Conseil électoral national, à 23 heures le 15 mars 2026, le taux de participation à l’échelle nationale atteignait 99,68%. L’ensemble des 34 provinces et grandes villes ont enregistré une participation supérieure à 99%, traduisant une mobilisation massive et un sens aigu des responsabilités civiques.

Sur les médias et les réseaux sociaux, de nombreuses scènes ont marqué les esprits : des urnes mobiles acheminées jusqu’au domicile de personnes âgées ou vulnérables, ou encore l’accueil attentif et chaleureux réservé aux électeurs par les membres des bureaux de vote. Autant d’images qui témoignent d’une volonté de garantir à chacun l’exercice effectif de son droit de vote.

Photo : Phuong Thao/VNA/CVN

L’événement électoral a été relevé par de nombreuses agences de presse et médias internationaux comme une activité politique majeure, illustrant la stabilité du système politique vietnamien. Plusieurs articles ont salué une organisation soigneusement préparée, depuis les étapes de concertation et de présentation des candidats jusqu’à la garantie de la sécurité et de l’ordre dans les bureaux de vote.

Le site Nikkei (Japon) s’est dit impressionné par le travail de communication méthodique au Vietnam, permettant aux électeurs de bien comprendre leurs droits et leurs devoirs, et a souligné le rôle des élections dans la promotion de la participation des citoyens à la vie politique.

Cependant, en dépit de ces constats, certaines voix issues de milieux extrémistes continuent de diffuser des informations déformées, voire erronées, sur le processus électoral. Elles avancent notamment que les citoyens seraient "contraints" de voter, que leur choix ferait l’objet d’une surveillance, ou encore que le scrutin manquerait de transparence et nécessiterait une supervision internationale.

Ces allégations relèvent d’une interprétation biaisée de la réalité. Au Vietnam, le vote est à la fois un droit et un devoir civique, conformément à la législation en vigueur. Cette conception, loin d’être singulière, est partagée par de nombreux pays, où la participation électorale est considérée comme une responsabilité envers la collectivité. Dans ce cadre, les actions de sensibilisation et de mobilisation des électeurs s’inscrivent dans une pratique normale de la vie démocratique.

Au Vietnam, les autorités à tous les niveaux s’efforcent constamment de créer les conditions les plus favorables afin que chaque électeur puisse exercer son droit. Dans les zones présentant des spécificités particulières, l’organisation d’un vote anticipé est mise en œuvre pour garantir les droits des électeurs.

Le recours aux urnes mobiles pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ne peuvent se rendre aux bureaux de vote illustre la volonté de permettre à chaque citoyen de participer aux décisions majeures du pays.

Une autre allégation récurrente prétend que les électeurs seraient "surveillés", réduits à de simples "robots d’émargement", sans liberté de choix. La réalité est tout autre. Les bureaux de vote sont organisés conformément à la loi, garantissant le principe du vote à bulletin secret.

Les forces de sécurité ont pour mission d’assurer l’ordre public et de veiller au bon déroulement du scrutin en toute sécurité. Il s’agit d’une pratique courante dans tous les pays, car une élection ne peut être sérieuse et transparente que si la sécurité et l’ordre sont assurés.

Dans l’isoloir, les électeurs reçoivent leur bulletin et choisissent eux-mêmes les candidats avant de déposer leur vote dans l’urne, sans qu’aucune personne ou organisation n’ait le droit d’interférer dans leur décision. Toutefois, des éléments hostiles cherchent délibérément à confondre la garantie de la sécurité avec une prétendue "surveillance du choix" afin de semer le doute dans l’opinion publique.

Plus grave encore est l’accusation selon laquelle les élections produiraient des résultats "inexacts" et nécessiteraient une "supervision internationale". Cet argument est infondé et vise à nier le principe de souveraineté nationale. Les élections relèvent des affaires intérieures de chaque État souverain, organisées et régies par son propre système juridique.

Au Vietnam, le processus électoral est clairement défini par la Loi sur l’élection des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires. Le dépouillement est effectué de manière rigoureuse et conforme aux procédures, sous la supervision des membres des bureaux de vote et des représentants des électeurs. La loi prévoit également que les candidats, les représentants des organismes, organisations ou unités ayant présenté des candidats, ou leurs mandataires, ont le droit d’assister au dépouillement et de déposer des réclamations le cas échéant.

Les journalistes peuvent également assister au dépouillement. Les résultats sont ensuite consolidés et transmis au Conseil électoral national. Ce processus à plusieurs niveaux garantit la précision et la transparence des résultats. Dans les faits, au fil des mandats, les élections au Vietnam se sont toujours déroulées dans l’ordre, la sécurité et le respect des règles, bénéficiant de l’adhésion et du soutien de la population.

Sur les réseaux sociaux, certains individus extrémistes recourent encore à un ton sarcastique pour dénigrer la nature des élections, les qualifiant de "démocratie à sens unique", cherchant à discréditer les candidats et appelant le Vietnam à adopter les modèles de campagnes électorales de certains pays occidentaux.

Il convient de reconnaître que la démocratie ne se réduit pas à un modèle unique applicable à tous les pays. Chaque nation a le droit de choisir une voie de développement conforme à ses conditions historiques, culturelles et à son niveau de développement.

Au Vietnam, la démocratie socialiste est fondée sur le principe selon lequel le pouvoir de l’État appartient au peuple et s’exerce par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux. Les représentants sont choisis à travers un processus de concertation, de présentation et d’élection, garantissant la représentation des différentes couches sociales et composantes de la société.

Ce modèle, mis en œuvre depuis des décennies, a contribué de manière significative à la stabilité politique, facteur clé permettant au Vietnam de maintenir sa croissance économique, d’améliorer le niveau de vie de la population et de renforcer sa position sur la scène internationale.

Il est aisé de constater que les discours déformés avant, pendant et après les élections relèvent de calculs délibérés, voire de campagnes médiatiques organisées visant à attaquer le Parti, l’État et le régime socialiste au Vietnam. Ces campagnes ont pour objectif de semer la confusion au sein de la société, d’éroder la confiance du peuple et de diviser le bloc de grande union nationale.

Toutefois, à l’ère de la surabondance informationnelle, les citoyens disposent de nombreuses sources pour vérifier et évaluer la vérité. Plus encore, leur expérience directe de la vie politique et sociale du pays leur permet de distinguer le vrai du faux.

Au-delà de son caractère périodique, le succès des élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 revêt une portée plus large : il constitue une expression concrète de la souveraineté populaire et un moment de confiance renouvelée envers les représentants appelés à accompagner le pays dans une nouvelle phase de développement.

VNA/CVN