Le chef de la Commission de sensibilisation du Parti reçoit l’ambassadeur de Cuba

En recevant, le 19 mars à Hanoï, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, Trinh Van Quyêt a tenu à remercier sincèrement le Parti, l'État et le peuple cubains pour leur soutien précieux envers le Vietnam, tant durant sa lutte passée pour l'indépendance et l'unification nationale que dans l'œuvre actuelle de Renouveau.

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Photo : VNA/CVN

Trinh Van Quyêt, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné la valeur inestimable des relations traditionnelles et exceptionnelles entre le Vietnam et Cuba.

En recevant, le 19 mars à Hanoï, l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, Trinh Van Quyêt a tenu à remercier sincèrement le Parti, l'État et le peuple cubains pour leur soutien précieux envers le Vietnam, tant durant sa lutte passée pour l'indépendance et l'unification nationale que dans l'œuvre actuelle de Renouveau (Dôi moi).

Le responsable vietnamien a informé son hôte du succès du XIVe Congrès national du Parti ainsi que des élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Il a également évoqué le bilan des 40 ans de Renouveau et les résolutions stratégiques visant à concrétiser les objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère.

Pour sa part, l'ambassadeur cubain a félicité le Vietnam pour la réussite de ces événements politiques majeurs, y voyant le signe d'un consensus et d'une grande confiance du peuple vietnamien. Il a salué le rôle crucial de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses dans la consolidation de l'idéologie politique et dans la sensibilisation à la mise en œuvre des politiques du PCV.

S’agissant de la situation actuelle de Cuba, l'ambassadeur a partagé les difficultés rencontrées tout en faisant état d’avancées positives dans l'agriculture, les énergies renouvelables et la biopharmacie. Ces progrès visent à concrétiser les accords de haut niveau signés lors des visites d'État à Cuba du secrétaire général du PCV et président Tô Lâm (septembre 2024) et du premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président Miguel Díaz-Canel au Vietnam (septembre 2025).

Les deux parties ont convenu d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord de coopération entre la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du PCV et le Département idéologique du PCC, incluant l’organisation de séminaires thématiques en 2026.

Trinh Van Quyêt a réaffirmé que le Vietnam restera toujours aux côtés de Cuba, exprimant sa conviction que le PCC saura surmonter tous les défis pour poursuivre ses objectifs révolutionnaires.

VNA/CVN