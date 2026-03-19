INN : le vice-PM Trân Hông Hà travaille avec une délégation d’inspection de la CE

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu, le 19 mars à Hanoï, une délégation d’inspection de la Commission européenne (CE) venue évaluer les progrès du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette séance de travail, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a qualifié de "parcours remarquable" la période écoulée depuis 2017, date à laquelle l'Union européenne (UE) et le Vietnam ont identifié pour la première fois des lacunes en matière de pêche INN. Il a affirmé que les recommandations de la CE ont joué un rôle moteur, aidant le Vietnam à perfectionner ses politiques et à renforcer ses capacités de gestion pour un développement halieutique durable, tout en protégeant les ressources marines.

Le dirigeant vietnamien a précisé que le pays a progressivement intégré et ratifié les conventions internationales. Le Vietnam a élaboré une stratégie de développement durable de l'économie maritime et parachevé son système juridique, notamment avec la Loi sur la pêche et ses textes d'application.

Trân Hông Hà a insisté sur le fait que le Vietnam ne considère pas la lutte contre la pêche INN uniquement comme un moyen de lever le "carton jaune". Il s'agit d'une question de survie pour les ressources marines et les moyens de subsistance à long terme des pêcheurs, ainsi que d'une responsabilité du Vietnam envers les enjeux régionaux et mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Évoquant les relations bilatérales, il a rappelé que l'UE reste un partenaire de premier plan dans les domaines politique, économique et diplomatique, particulièrement depuis l'élévation des relations au rang de Partenariat stratégique intégral. Il a exprimé le souhait de recevoir des avis francs et constructifs de la part de la délégation pour améliorer l'efficacité de la gestion nationale.

De son côté, Fernando Andresen Guimaraes, directeur de la Gouvernance internationale des océans et de la pêche durable à la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE), a reconnu les "efforts exceptionnels" du Vietnam.

Il a salué les avancées majeures telles que la mise en place de la base de données nationale sur la pêche (VNFishbase), le système de traçabilité électronique (eCDT) et un taux d'installation des systèmes de surveillance des navires (VMS) proche de 100%.

Toutefois, la délégation de la CE a identifié des points à améliorer, notamment la transparence des matières premières dans les usines de transformation et la nécessité de sanctions plus sévères contre les navires désactivant délibérément leur VMS ou violant les eaux étrangères. Outre les poursuites pénales, la CE préconise des amendes administratives élevées et la saisie des navires pour renforcer l'effet dissuasif.

La CE est toujours prête à soutenir le Vietnam dans la levée du carton jaune dans les meilleurs délais, a ajouté Guimaraes.

En réponse, le vice-Premier ministre a expliqué que le Vietnam entre dans une phase de développement visant les standards européens en matière de transformation numérique et de croissance verte. Le pays participe activement à de nombreux engagements internationaux, comme le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Il a affirmé que les sanctions administratives ont été considérablement augmentées. Le système VMS permet désormais de contrôler la quasi-totalité de la flotte éligible. Les navires non conformes sont interdits d'activité. Le Vietnam mobilise toutes ses forces en mer, alliant surveillance technologique et sensibilisation des pêcheurs pour prévenir les infractions.

Renforcer la coopération technique

Le modèle de gouvernance est également en cours de réforme vers une décentralisation forte. Le gouvernement central définit les politiques et gère les données, tandis que les localités assurent l'exécution directe. Pour la traçabilité, le Vietnam exige des données "exactes, suffisantes, propres et vivantes", connectées entre les différentes bases de données pour un contrôle total.

Le vice-Premier ministre a sollicité les avis de la CE sur la gestion des matières premières importées, afin de clarifier les responsabilités des entreprises dans la chaîne d'approvisionnement internationale. Il s'est engagé à réviser rapidement les réglementations pour corriger les lacunes détectées, en appliquant si nécessaire un mécanisme législatif accéléré.

Par ailleurs, le Vietnam ambitionne de porter la superficie de ses zones marines protégées à 6% d'ici 2030 et encourage la transition vers l'aquaculture de haute technologie. Trân Hông Hà a proposé de renforcer la coopération technique entre le Vietnam et l'UE, non seulement dans la pêche, mais aussi dans l'agriculture, la gestion des données et le développement des énergies renouvelables, notamment l'éolien offshore.

Le maintien d'un mécanisme d'échange régulier entre les deux parties sera essentiel pour consolider cette coopération et aboutir prochainement à la levée du "carton jaune", au bénéfice mutuel des communautés côtières et de l'environnement marin global, a conclu Trân Hông Hà.

VNA/CVN