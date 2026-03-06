Élections législatives et locales : les dates clés à retenir

Le dimanche 15 mars, les électeurs du pays participeront à l’élection des députés de l'Assemblée nationale de la XVI e législature et des représentants des conseils populaires des différentes localités pour le mandat 2026-2031.

Cet événement n’est pas seulement un événement politique, mais aussi une grande activité démocratique impliquant toute la société, et constitue une occasion pour chaque citoyen d'exercer directement son droit de participation, d'exprimer sa volonté et sa responsabilité vis-à-vis du développement du pays. Ces élections sont considérées comme une tâche politique majeure pour l'année 2026. Le défi qui se pose actuellement à l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée est de bien préparer et organiser ces élections, afin de garantir qu'elles se déroulent de manière réussie, démocratique, publique, égalitaire, conforme à la loi, tout en assurant l'ordre et la sécurité de la société. Cela doit être un véritable "grand jour" pour la population du pays.

Voici les dates clés à retenir jusqu’à la validation des candidatures des députés de l’Assemblée nationale et des conseils populaires pour le mandat 2026 - 2031 :

• 5 mars 2026 : Le Conseil électoral national, la commission électorale, les comités électoraux et les sections électorales examineront et traiteront les plaintes et dénonciations concernant les candidats (au plus tard dans les 10 jours suivant – Article 70 de la Loi sur les élections des députés de l'Assemblée nationale et des conseils populaires).

• 10 mars 2026 : Les autorités responsables de l’établissement des listes électorales traiteront les plaintes concernant les ajouts à ces listes (au plus tard dans les 5 jours suivant - Article 33 de la Loi sur les élections des députés de l'Assemblée nationale et des conseils populaires).

• 15 mars 2026 : Jour des élections nationales pour les députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et les représentants des conseils populaires des différentes localités pour le mandat 2026 - 2031.

• 18 mars 2026 : La commission électorale élaborera et enverra le procès-verbal confirmant les résultats des élections des députés de l'Assemblée nationale et des conseils populaires des niveaux provincial et communal.

• 22 mars 2026 : La commission électorale provinciale préparera le procès-verbal confirmant les résultats des élections des députés de l'Assemblée nationale et l'enverra au Conseil électoral national ; elle fixera la date des élections supplémentaires, le cas échéant.

• 25 mars 2026 : Dernier délai pour la publication des résultats des élections et des listes des élus pour l’Assemblée nationale ; dernier délai pour la commission électorale de publier les résultats des élections et la liste des élus des conseils populaires locaux ; les plaintes concernant les résultats des élections des députés de l'Assemblée nationale doivent être envoyées au Conseil électoral national, et les plaintes concernant les résultats des élections des conseils populaires doivent être envoyées à la commission électorale dans les 3 jours suivant la publication des résultats.

• 28 mars 2026 : La commission électorale examinera et traitera les plaintes concernant les résultats des élections des conseils populaires dans un délai de 7 jours après réception des plaintes ; le Conseil électoral national examinera et traitera les plaintes concernant les résultats des élections des députés de l'Assemblée nationale dans un délai de 20 jours après réception des plaintes.

• 30 mars 2026 : Le Conseil électoral national dressera le procès-verbal final des élections des députés de l'Assemblée nationale et l'enverra au Bureau permanent du Parlement, au gouvernement, ainsi qu’au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

• 4 avril 2026 : La commission électorale communale dressera le procès-verbal final des élections des représentants des conseils populaires, qu’elle enverra aux conseils populaires locaux, aux comités populaires et aux comités du Front de la Patrie à ces niveaux, ainsi qu'aux autorités provinciales.

• 5 avril 2026 : Validation des candidatures des députés de l’Assemblée nationale et des représentants des conseils populaires ; les organisations responsables des élections locales rempliront leurs missions ; le Conseil électoral national accomplira ses fonctions une fois les résultats des élections publiés.

• 6 avril 2026 : Première session de l'Assemblée nationale de la XVIe législature (20 jours après les élections).

