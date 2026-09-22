Élections législatives en Russie : Russie unie à 57,83% selon les résultats préliminaires

Les résultats préliminaires indiquent que le parti au pouvoir Russie Unie a remporté 57,83% des voix lors des élections de la 9 e Douma d'État, la chambre basse du Parlement, a déclaré lundi 21 septembre la présidente de la Commission électorale centrale russe, Ella Pamfilova, lors d'une conférence de presse.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les résultats définitifs sont attendus vendredi 25 septembre, selon Mme Pamfilova.

Selon les données de RIA Novosti au 20 septembre à 18h50 (heure de Moscou), le taux de participation national a atteint 56,57%. Ce chiffre dépasse officiellement les taux enregistrés lors de plusieurs scrutins précédents : 51,72% en 2021, 47,88% en 2016, 55,75% en 2003 et 54,81% en 1993.

Les élections à la Douma d'État russe se sont déroulées sur trois jours, débutant le 18 septembre pour s'achever le 20 septembre à 20h00 (heure locale) dans la plupart des bureaux de vote. Un système de vote électronique à distance (DEG) a également été mis en œuvre simultanément dans 33 régions de Russie.

Le nombre d'observateurs participant au scrutin a atteint un niveau record de plus de 380.000 personnes, dont plus de 1.000 observateurs internationaux représentant 133 pays et 13 organisations internationales.

Le président Vladimir Poutine a qualifié les élections à la Douma d'État d'événement politique intérieur majeur, visant à mettre en place l'organe législatif suprême pour la prochaine phase de développement. Les données officielles relatives au dépouillement sont actuellement actualisées en continu par la Commission électorale centrale de Russie (CEC) à partir des différentes régions.

Xinhua+CVN/VNA/CVN