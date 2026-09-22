Yémen : près de 130.000 déplacés en raison de l'intensification du conflit

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|Photo prise le 26 septembre 2025 montrant des bâtiments endommagés lors de frappes aériennes israéliennes à Sanaa, au Yémen.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Les chiffres ne cessent d'augmenter. Le 18 septembre, nous avions recensé 118.086 personnes déplacées. Trois jours plus tard, ce nombre a augmenté de 11.352 personnes", a noté Othman Belbeisi, directeur régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Selon les dernières statistiques de l'OIM, le gouvernorat de Taïz compte le plus grand nombre de personnes déplacées avec 73.494 personnes, suivi de Lahj (33.828), d'Aden (8.946), de Hodeïda (8.244), d'Abyan (3.324), de Hadramawt (1.008) et de Marib (594).
Par ailleurs, au soir du 20 septembre, 3.106 personnes avaient traversé la mer Rouge du Yémen vers Djibouti.
Xinhua/VNA/CVN