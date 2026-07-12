Les intempéries provoquent de lourds dégâts dans plusieurs provinces du Nord

De fortes pluies, des orages, des crues soudaines, des glissements de terrain survenus du 8 au 11 juillet dans les provinces de Lào Cai, Lai Châu, Diên Biên, Son La, Tuyên Quang et Thái Nguyên ont causé au moins un mort et un blessé et provoqué de lourds dégâts matériels, selon les chiffres communiqués par les autorités locales.

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Photo : VNA/CVN

Le 9 juillet, un garçon de 12 ans a été emporté par les eaux dans le hameau de Dông Phu, commune de Phu Dinh, province de Thai Nguyên. Son corps a été retrouvé par les sauveteurs après près de 24 heures de recherches intensives dans des conditions météorologiques difficiles. Le même jour, dans la province de Son La, un conducteur a été blessé lorsqu’un énorme rocher a dévalé un talus et frappé l’avant de sa voiture.

Selon le Département de gestion de digues et de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les intempéries ont endommagé 197 maisons, forcé l’évacuation de 90 ménages de leurs maisons menacées par des glissements de terrain, submergé ou enseveli 137 maisons.

Les inondations ont endommagé 935,12 hectares de rizières, d’autres cultures, dont 488 hectares dans la province de Thai Nguyên. 30 endroits sur les routes nationales 6, 4H, 12, 32, 279D et 81 endroits sur les routes provinciales (6 à Lai Châu, 40 à Diên Biên, 16 à Lào Cai, et 19 à Son La) ont été touchés par des glissements de terrain et des inondations qui les paralysaient avant que le trafic soit rétabli.

De plus, 2.657 m de canaux et de digues, dont 2.500 m à Son La, un pont et trois écoles, 13,8 ha d’étangs piscicoles ont été endommagés et 376 bétails et volailles emportées par les eaux. Dans la seule province de Son La, 4.199 personnes dans les communes de Muong La, Chiêng Lao et Muong Bu étaient privés d’électricité après l’effondrement d’un poteau électrique. Elles sont sont désormais réalimentées.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), dans la nuit du 13 au 21 juillet, de nombreuses zones du Nord au Sud devraient connaître des orages supplémentaires, certaines pourraient subir de fortes pluies.

La région du Nord et Thanh Hoa, la ville de Huê et le littoral du Centre-Sud, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud doivent se préparer aux orages, qui peuvent s’accompagner de tornades, d’éclairs, de grêle et de fortes rafales de vent, a indiqué le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong.

Photo : VNA/CVN

Mais dans les zones montagneuses, l’eau pourrait continuer de tomber sur des sols déjà saturés d’eau. Les habitants et les autorités locales doivent redoubler de vigilance face aux risques de crues soudaines et de glissements de terrain, a-t-il averti.

Face aux fortes pluies et aux inondations persistantes, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé, le 9 juillet, une réunion avec le Comité permanent du Comité directeur national de la défense civile et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement afin d’examiner les mesures de prévention, d’atténuation et de relèvement en cas de catastrophe pour l’année 2026.

Il a également demandé que les plans prévoient la constitution de réserves suffisantes de denrées alimentaires, de médicaments, de carburant, de semences, d’engrais, etc., ainsi que des plans de distribution et d’approvisionnement appropriés pour soutenir les efforts d’intervention et de relèvement après les catastrophes naturelles.

Le dirigeant a insisté sur le principe des "quatre sur place" de la doctrine vietnamienne de gestion des catastrophes. Ce protocole standard exige que le commandement, le personnel, les approvisionnements et la logistique soient prêts à intervenir localement, sans attendre de renforts extérieurs.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales d’élaborer sans délai des solutions efficaces. L’impératif, en toutes circonstances, est de garantir la sécurité absolue des personnes et des biens.

VNA/CVN