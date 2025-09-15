Vietnam - États-Unis

Efforts conjoints pour dépolluer des zones contaminées par la dioxine et améliorer la vie des handicapées

Le 15 septembre, à l'aéroport de Biên Hoà, province de Dông Nai (Sud), des responsables du ministère vietnamien de la Défense, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, ainsi que des représentants d'organisations internationales, ont assisté à plusieurs événements marquants : remise officielle de terrains décontaminés de la dioxine (6 hectares), lancement de la construction d’un système de traitement thermique de la dioxine, signature d’un accord de financement additionnel non remboursable (32 millions de dollars) pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement touchées par l’agent orange.

>> Renforcer la coopération dans la décontamination des sites touchés par l’agent orange/dioxine

>> Vietnam - États-Unis : partenariat exemplaire dans le traitement des séquelles de la guerre

>> Achèvement en 2025 du recensement des victimes de l’agent orange/dioxine

Photo : Sy Tuyên/VNA/CVN

Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, a rappelé que ce projet de décontamination à l'aéroport de Biên Hoà était l'une des projets de coopération importante, montrant une coopération efficace entre les deux pays dans ce domaine et contribuant à réaliser l'engagement des dirigeants vietnamiens et américains dans la Déclaration commune 2023 pour porter les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique global. Lancé fin 2019, le projet a déjà permis de traiter près de la moitié des zones contaminées de l'aéroport.

La mise en chantier du système de traitement thermique marque une étape clé dans le but d'atteindre la dépollution totale de l'aéroport d'ici 2030, a précisé M. Chiên.

Photo : Sy Tuyên/VNA/CVN

Un projet d'aide aux personnes handicapées, en particulier aux victimes de l'agent orange/dioxine, en cours depuis 2021 dans six provinces (Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Dà Nang, Gia Lai, Quang Ngai, Dông Nai) a porté des fruits. Il a déjà soutenu plus de 32.000 bénéficiaires, soit 60% de l'objectif initial. Donc, le financement nouvellement signé d’une valeur de 32 millions de dollars permettra d'étendre le projet à Cà Mau et Quang Ngai.

L’ambassadeur américain Marc Knapper a déclaré que la remise des terres décontaminées et le début de la construction du système de traitement thermique de la dioxine témoignaient des efforts conjoints des gouvernements vietnamien et américain.

VNA/CVN