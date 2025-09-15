Une équipe médicale russe porte secours à un passager sur un vol Vietnam Airlines

Un passager russe a bénéficié d’une assistance médicale rapide de la part d’une délégation de médecins du ministère russe de la Santé lors d’un vol Vietnam Airlines reliant Moscou à Hanoï.

Sur le vol VN62, un passager de 55 ans a présenté des symptômes de vertiges et de fatigue environ deux heures après le décollage. L’équipage a rapidement activé les protocoles d’urgence, administré les premiers soins et diffusé une demande d’assistance médicale aux passagers.

Par une heureuse coïncidence, quatre médecins d’une délégation de haut niveau du ministère russe de la Santé en visite officielle au Vietnam étaient présents à bord. Ils ont immédiatement répondu à l’appel, travaillant en étroite collaboration avec l’équipage pour examiner, consulter et prodiguer des soins médicaux rapides au passager.

L’équipe médicale et le personnel de cabine ont continué de surveiller son état tout au long du voyage et, à l’atterrissage de l’avion à l’aéroport international de Nôi Bai à Hanoï, son état de santé s’était stabilisé.

Vietnam Airlines a signalé plusieurs incidents médicaux similaires en vol ces dernières années, nécessitant parfois des atterrissages d’urgence pour garantir que les passagers reçoivent des soins rapides.

