Démantèlement d’un réseau de trafic d’êtres humains

La Police provinciale de Nghê An a annoncé, ce lundi 15 septembre, avoir brillamment démantelé un réseau de trafic d’êtres humains, arrêtant trois suspects ayant vendu 13 victimes originaires de Nghê An à des sociétés frauduleuses dans la Zone économique spéciale du Triangle d’or.

Photo : VNA/CVN

Le modus operandi commun de ce réseau reposait sur la promesse d’"un travail léger avec un salaire élevé".

Les trois principaux suspects sont Vi Thi Lan (31 ans, originaire de la commune de Câm Lac, province de Ha Tinh), Lô Thi Vuông (32 ans, commune de Nga My, province de Nghê An) et Lô Thi Nhâm (21 ans, quartier d’An Duong, ville de Hai Phong).

Les enquêtes ont révélé que Vi Thi Lan, qui avait travaillé à l'étranger, avait des contacts avec des employeurs de l'autre côté de la frontière. Sachant que certaines sociétés frauduleuses de la Zone économique spéciale du Triangle d’or recherchaient de nombreux travailleurs vietnamiens, Vi Thi Lan s’est associée avec Lô Thi Vuông, une personne de sa parentèle, pour établir ce réseau de trafic humain visant à faire travailler illégalement les victimes dans cette zone afin d’en tirer des profits illicites. Les victimes ont été attirées par la fausse promesse de "travail léger et bien rémunéré".

Fait notable, dans cette affaire, Lô Thi Nhâm, initialement victime vendue par Vi Thi Lan et Lô Thi Vuông, est devenue par la suite un acteur actif du réseau, participant à la vente d’autres victimes à l’étranger.

Après une période de surveillance et la mise en œuvre de mesures opérationnelles coordonnées, à la mi-septembre 2025, la Police criminelle de Nghê An, en coopération avec la Police de la commune de Binh Chuân et d’autres unités concernées, a mobilisé d’importantes forces pour mener simultanément des opérations dans les provinces de Nghê An, Hà Tinh et la ville de Hai Phong. Les trois suspects, Vi Thi Lan, Lô Thi Vuông et Lô Thi Nhâm, ont été arrêtés et les 13 victimes secourues avec succès.

L'enquête est toujours en cours afin d'identifier d'autres personnes impliquées.

VNA/CVN