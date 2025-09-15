Mise en examen, détention provisoire et suspension des fonctions du député Trân Van Thuc

>> Phu Yên : deux femmes arrêtées pour abus des droits aux libertés et à la démocratie
|Trân Van Thuc.
Par la même résolution, il a également été décidé de suspendre l'exercice des fonctions et prérogatives parlementaires de Trân Van Thuc à compter de la date de la décision de mise en examen.
Trân Van Thuc est le chef adjoint de la Commission de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse de la province de Thanh Hoa. Ancien directeur du Département provincial de l'éducation et de la formation, il a été élu député de la XVe législature au sein de la délégation de députés de la province de Thanh Hoa.
