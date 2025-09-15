Têt 2026

Ouverture, à partir du 20 septembre, de la vente de 330.000 billets de train

La Compagnie par actions de transport ferroviaire a annoncé qu'elle commercialiserait 330.000 billets de train à partir du 20 septembre pour les vacances du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

Photo : Hoàng Nguyên/VNA/CVN

Pour répondre à la forte augmentation de la demande de transport pendant les vacances du Têt, la compagnie exploitera 55 trains de voyageurs par jour, avec un total de plus de 800 voitures en service.

Sur l'axe Nord-Sud, sept paires de trains Thông Nhât (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 et SE23/SE24) circuleront quotidiennement, ainsi que deux trains supplémentaires (TN3/4 et TN5/6) entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Parallèlement, 12 paires de trains régionaux circuleront quotidiennement sur divers itinéraires : Hanoï - Vinh, Hanoï - Dông Hoi, Hanoï - Dà Nang, Huê - Dà Nang, Saïgon - Quy Nhon, Saïgon - Nha Trang, Saïgon - Phan Thiêt, etc. Des services supplémentaires seront également ajoutés avant et après le Têt, notamment entre Saïgon et Vinh/Quang Ngai/Nha Trang.

Durant les vacances du Têt, du 16 au 19 février 2026 (du 29 du dernier mois lunaire au 3 du premier mois lunaire), des trains supplémentaires circuleront de Saïgon à Dà Nang, Tam Ky, Diêu Tri, Nha Trang, et de Hanoï à Vinh afin de faciliter les déplacements printaniers.

Entre le 15 et le 19 septembre, des billets seront vendus aux passagers voyageant en groupe, provenant des forces armées, des universités, des parcs industriels, des organisations sociales et des entreprises.

À partir de 8h le 20 septembre, les billets seront accessibles au grand public via les sites web du secteur ferroviaire tels que vetau.com.vn, vetauonline.vn; giare.vetau.vn, les gares, les billetteries, les applications mobiles et portefeuilles électroniques (Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay), ainsi que les hotlines des gares de Hanoï 1900 0109 et de Saïgon 1900 1520.

Chaque passager pourra acheter jusqu'à 10 billets par trajet.

VNA/CVN