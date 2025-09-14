La VNA présente un film documentaire pour ses 80 ans : "Poursuivre l'épopée"

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de sa fondation (15 septembre 1945), l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a présenté le film documentaire spécial 80 ans de l’Agence Vietnamienne d’Information - Poursuivre l’épopée .

Photo : VNA/CVN

D’une durée de 25 minutes, le film retrace le parcours de l’agence nationale d’information depuis les premiers jours de la République, à travers deux guerres de résistance, jusqu’à la période du Renouveau, l’intégration internationale et l’ère numérique.

Le film dépeint la VNA comme une "banque d’informations" du pays, dont près de 260 journalistes et techniciens sont tombés pour maintenir le flux de l’information, tout en rendant hommage aux contributions discrètes mais héroïques des générations de journalistes.

Des dépêches sous les balles

Le film s’ouvre sur le premier bulletin du 15 septembre 1945, diffusé en trois langues (vietnamien, anglais et français), affirmant le rôle pionnier de la Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX - Agence Vietnamienne d’Information) dans la transmission de la voix indépendante du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Durant la résistance contre les troupes françaises, l’agence a assuré la continuité de l’information depuis la base de guerre du Viêt Bac, notamment en annonçant la Victoire de Diên Biên Phu de 1954. Pendant la guerre contre l’armée américaine, la création de l’Agence de presse de libération en 1960 a permis, aux côtés de la Việt Nam Thông tấn xã, de garantir une information rapide et précise. Lors de la campagne de printemps 1975, leurs correspondants ont accompagné l’avancée des troupes et diffusé les images de la Victoire historique du 30 avril.

Période de réunification, de Renouveau et d'intégration internationale

En 1976, la Việt Nam Thông tấn xã et l’Agence de presse de libération ont fusionné pour former Thông tấn xã Việt Nam, confirmant son rôle de source officielle du Parti et de l’État.

L’agence a élargi ses activités journalistiques et de communication extérieure, développé la coopération internationale et pris l’initiative dans l’application des technologies modernes : connexion à Internet, lancement du journal en ligne VietnamPlus, puis essor du journalisme de données, multimédia et de la transformation numérique.

Poursuivre l’épopée

Photo : VNA/CVN

Depuis 80 ans, la VNA s’est affirmée comme agence de presse nationale moderne, fournissant des informations officielles, précises et fiables, contribuant à orienter l’opinion publique et à renforcer la confiance du peuple en la direction du Parti et la gestion de l’État. Avec un réseau de correspondants dans le pays et à l’étranger, ses journalistes sont présents sur les lignes de front pour refléter la réalité sociale et internationale.

Le film comprend une interview du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a souligné que la VNA avait accompli avec succès ses missions et devait continuer à valoriser sa tradition et à tirer parti de la transformation numérique pour devenir "une arme tranchante sur le front idéologique".

La directrice générale Vu Viêt Trang a affirmé que l’agence poursuivrait son rôle d’accompagnement du pays dans la nouvelle ère, en tant que centre d’information stratégique du Parti et de l’État.

VNA/CVN