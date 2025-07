Économie numérique : levier du prestige national

Dans un monde où les consommateurs exigent de plus en plus de transparence, de qualité et d'origine des produits, la traçabilité n'est plus un concept inconnu ou facultatif, mais une exigence vitale.

>> Assurer un développement durable des paiements sans numéraire

>> La traçabilité s’impose comme un élément clé d’une économie numérique durable

Photo : VNA/CVN

Les scandales impliquant des produits contrefaits, des aliments dangereux et des produits pharmaceutiques de qualité inférieure entraînent non seulement des pertes économiques, mais sapent également la confiance du public. À l'échelle mondiale, la vérification et la traçabilité font partie des critères primordiaux que les entreprises doivent respecter pour garantir leur crédibilité, renforcer leur compétitivité et respecter les normes commerciales internationales strictes.

Dans ce contexte, le séminaire intitulé "Vérification et traçabilité : un moteur pour une économie numérique durable au Vietnam" s'est tenu à Hanoï le 8 juillet, réunissant des représentants de ministères, des experts en technologie, des organisations internationales et des entreprises nationales.

L'événement était organisé conjointement par l'Association nationale des données et le ministère de la Police, afin de trouver des solutions pour promouvoir l'application des technologies à la vérification et à la traçabilité des produits. L'objectif est d'améliorer la transparence, de lutter contre la fraude commerciale et de protéger les consommateurs dans l'économie numérique.

Dans son discours d'ouverture, Pham Minh Tiên, directeur adjoint du Centre national des données du ministère de la Police, a déclaré : "Garantir l'authenticité, la transparence et la traçabilité des biens et services est non seulement essentiel à la gouvernance nationale, mais aussi une norme obligatoire pour l'intégration internationale et l'expansion des marchés".

Les intervenants ont unanimement convenu que la traçabilité n'est plus un choix, mais une exigence incontournable dans la transformation numérique. Des produits alimentaires et pharmaceutiques aux produits industriels, l'identification, la vérification et la traçabilité deviennent les trois piliers d'une économie transparente, durable et responsable.

Bùi Ba Chinh, directeur par intérim du Centre national des codes-barres du ministère des Sciences et des Technologies, a souligné le manque actuel de cohérence des systèmes vietnamiens de vérification et de traçabilité des produits.

Il a noté que, bien que le pays ait publié des dizaines de normes nationales relatives à la traçabilité, leur mise en œuvre restait fragmentée, manquant de mécanismes d'application obligatoires et d'un système de données intégré reliant les ministères, les secteurs et les localités.

Il a souligné que "la traçabilité est un outil puissant pour lutter contre la fraude commerciale, mais elle n'est efficace que si elle est normalisée dans le cadre des réglementations nationales et interopérable avec les systèmes internationaux. Nous avons besoin d'une plateforme nationale unifiée, gérée efficacement, qui relie les données de la production des matières premières aux produits finis, créant ainsi une chaîne de valeur transparente qui favorise les exportations et protège les consommateurs".

Il a également souligné le potentiel de technologies telles que les codes QR, les codes-barres et la blockchain pour créer un "passeport numérique" pour les marchandises – une base de données complète qui enregistre l'intégralité du parcours d'un produit. "Il s'agit non seulement d'une exigence de transparence, mais aussi d'un outil stratégique pour affirmer la qualité des produits vietnamiens sur la scène internationale", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

D'un point de vue commercial, Hoàng Tuân Anh, directeur technique d'ECO Pharmaceutical JSC, a déclaré que la traçabilité constituerait un "gage de confiance" pour les consommateurs, notamment dans le secteur pharmaceutique. L'adoption de technologies de suivi en temps réel permettrait aux entreprises de contrôler la qualité des produits et de se conformer efficacement aux normes internationales.

Concernant les aspects institutionnels et technologiques, Nguyên Huy, responsable de la technologie à l'Association nationale des données, a souligné que l'écosystème actuel de traçabilité au Vietnam restait fragmenté, manquait de normalisation et n'était pas encore pleinement approuvé par l'État.

Il a ajouté : "Alors que le pays entreprend sa transformation numérique, l'intégration de la technologie à la traçabilité doit être obligatoire et mise en œuvre dans le cadre d'une politique globale, descendante, avec une gouvernance cohérente du niveau central au niveau local, et applicable à toutes les entreprises. Ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement identifier, vérifier et tracer les produits".

Il a également souligné le rôle crucial des données : "En matière de traçabilité, les données sont l'élément le plus urgent et le plus crucial. Seule une application complète et une connexion fluide des données nous permettront de bâtir une économie numérique moderne et durable".

Outre les présentations d'experts, la conférence a également été marquée par la signature d'un accord de coopération entre le groupe PILA et ECO Pharmaceutical JSC pour le déploiement d'une plateforme avancée de vérification et de traçabilité dans le secteur pharmaceutique.

Ce partenariat marque une étape concrète dans l'application de la technologie d'identité numérique (DID), des codes QR multicouches et de la blockchain à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, contribuant ainsi à lutter contre la contrefaçon et à renforcer la réputation de l'industrie pharmaceutique vietnamienne.

La conférence a réaffirmé que la vérification et la traçabilité ne sont pas de simples questions techniques, mais des piliers fondamentaux pour renforcer la confiance sociale et la compétitivité nationale. À mesure que la transparence deviendra la norme, la traçabilité permettra au Vietnam de progresser vers une économie numérique véritablement durable.

VNA/CVN