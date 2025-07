Khánh Hoà

Vân Phong : un pôle maritime stratégique en plein essor

Dans le but de faire de la zone économique de Vân Phong l’un des principaux centres économiques maritimes du pays, la province de Khanh Hoà (Centre) met en œuvre une série de mesures cohérentes, en particulier pour attirer des investisseurs stratégiques et de grands groupes internationaux disposant de solides capacités financières et technologiques. Il s'agit d’une étape clé dans la nouvelle stratégie de développement socio-économique de la province.

>> Mise en opération de la centrale thermique BOT de Vân Phong 1

Photo : VNA/CVN

À ce jour, la zone économique de Vân Phong, couvrant environ 150.000 ha répartis en 19 sous-zones fonctionnelles, a attiré 155 projets d’investissement, dont 131 nationaux et 24 à capitaux étrangers, pour un montant total enregistré de 5,4 milliards de dollars. Notons que 106 projets sont déjà opérationnels, représentant un capital mobilisé de 3,3 milliards de dollars, soit 61% du capital enregistré.

Au cours du premier semestre 2025, l’Autorité de gestion de la zone économique de Van Phong a délivré six nouveaux certificats d’enregistrement d’investissement, pour un montant total supérieur à 3.000 milliards de dôngs, et modifié deux projets, avec un investissement complémentaire de plus de 296 milliards de dôngs. Plusieurs projets majeurs fonctionnent de manière efficace et contribuent de manière significative au budget local. Par exemple, la centrale thermique BOT Vân Phong 1 (1.320 MW), mise en service en janvier 2024, a généré en six mois plus de 9.200 milliards de dôngs de chiffre d’affaires et versé plus de 500 milliards au budget.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, l’usine de construction navale HVS, de la société HD Hyundai Vietnam, représente un autre point fort. Rien qu’en cinq mois en 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 6.750 milliards de dôngs et versé 506 milliards au budget. Elle prévoit de livrer cette année 16 navires et 9 cabines, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 700 millions de dollars. Afin de répondre à la demande croissante, l’entreprise investit dans l’expansion de ses capacités, visant à produire 23 navires par an d’ici 2030.

Créer les meilleures conditions pour les investisseurs stratégiques

Déterminée à faire de Vân Phong l’une des trois principales zones économiques du pays, Khanh Hoà renforce son soutien global aux investisseurs stratégiques. En plus des avantages fiscaux et fonciers, des équipes spéciales ont été créées pour accompagner les investisseurs à toutes les étapes des projets. L’Autorité de gestion a également proposé la création de centres de développement du foncier dans les localités concernées, pour accélérer la libération des terrains et préparer des zones de relogement.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Quôc Nam, a affirmé que la province accompagnera les investisseurs tout au long du processus, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à l’exploitation. Il a également demandé une évaluation rigoureuse des projets existants, avec pour objectif de sélectionner des investisseurs réellement compétents, en priorité des groupes internationaux expérimentés dans les domaines portuaire, logistique, industriel et touristique.

Concernant les projets portuaires, il a souligné l’importance d’attirer des investisseurs expérimentés et de prévenir tout projet de rétention foncière inactif. Il a également insisté sur la planification de zones de relogement à court et long termes, garantissant des conditions stables pour les populations locales et un développement industriel durable.

Vers un pôle économique maritime intégré et dynamique

Selon l’aménagement global approuvé par le Premier ministre, la zone économique de Vân Phong est destinée à devenir un centre économique maritime intégré, multisectoriel et moteur du développement régional. L’attraction ciblée d’investisseurs stratégiques constitue donc une avancée majeure pour concrétiser cette vision et renforcer la compétitivité de Khanh Hoà dans le contexte de l’intégration internationale.

VNA/CVN