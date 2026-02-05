Salon du chocolat et du café en Algérie : des entreprises vietnamiennes en quête de partenariats

La 7ᵉ édition du Salon international du Chocolat et du Café (CHOCAF) s’est officiellement ouverte le 4 février (heure locale) au Centre de conventions d’Oran, attirant près de 60 entreprises, ainsi que de nombreux experts et visiteurs venus de différentes régions d’Algérie et de plusieurs pays à travers le monde, dont le Vietnam.

Organisé par la société Vision Future sous le patronage du ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels, l’événement est considéré comme l’un des salons spécialisés les plus importants d’Algérie, constituant une plateforme de mise en relation entre producteurs, fournisseurs d’équipements et de matières premières, artisans et experts du secteur de la transformation agroalimentaire haut de gamme.

Prévu jusqu’au 7 février, le salon présente l’ensemble de la chaîne de valeur du café et du chocolat, depuis les matières premières et les équipements industriels jusqu’aux produits finis tels que confiseries, chocolats et cafés.

Lors de CHOCAF 2026, de nombreuses démonstrations culinaires, des concours professionnels ainsi que des activités d’échanges techniques sont également organisés.

