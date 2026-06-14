Du quotidien d’usine aux rêves de haute couture

À force de persévérance et d’apprentissage autodidacte, Lê Quôc Thai s’impose progressivement dans l’univers de la mode. De la technique à la création, il construit une signature personnelle, qui accompagne des candidates aux concours de beauté internationaux.

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Photo : CTV/CVN

En 2021, à 23 ans, Lê Quôc Thai débute comme ouvrier dans une usine de confection à Trang Bàng, dans la province de Tây Ninh (Sud). Il y découvre un univers rythmé par le bruit des machines, où les journées se répètent sous la pression des quotas et des heures supplémentaires.

"Le travail s’inscrivait dans une chaîne de production mécanique, rythmée par le vacarme des machines et les objectifs à atteindre", raconte-t-il.

Dans cet environnement, la précision est une exigence permanente : la moindre erreur impose une reprise complète. "Sous la pression des cadences, la moindre faute obligeait à tout recommencer", explique-t-il.

Loin de l’écarter de son ambition, cette expérience forge en lui une discipline et une endurance déterminantes. “Elle m’a appris la rigueur et m’a permis d’acquérir une base technique solide”, souligne M. Thai.

Après de longues journées de travail, il se replonge dans l’univers de la mode. Autodidacte, il observe des défilés, analyse les structures et expérimente les volumes et les coupes.

"Apprendre par moi-même m’a permis de développer une approche personnelle du design et de transformer une idée en un produit concret", confie-t-il. Les erreurs deviennent des enseignements, les essais autant d’étapes vers l’affirmation progressive d’une identité créative.

Percée sur la scène internationale

En octobre 2022, M. Thai s’installe à Hô Chi Minh-Ville, marquant un tournant décisif. À partir de ses premiers contacts, il s’intègre progressivement au métier de styliste, contribuant à définir l’image de candidates à des concours de beauté internationaux.

L’opportunité se concrétise avec une représentante de Miss Earth Canada 2024, qui lui permet d’élargir son réseau et de s’engager dans plusieurs projets. Un autre jalon intervient lors de sa rencontre, au Vietnam, avec une représentante de Miss Universe Mexico dans le cadre de Miss Grand International 2023, ouvrant la voie à des collaborations durables.

Parallèlement, Quôc Thai affirme ses compétences de designer. Sa création Thiêu nu luc binh, inspirée des villages artisanaux du Delta du Mékong spécialisés dans le tressage de la jacinthe d’eau, est sélectionnée parmi les 40 meilleurs costumes culturels à Miss Grand Vietnam 2025.

La réalisation de cette pièce s’étend sur un mois de travail intensif. "Le processus de création a été une succession de défis", explique-t-il. Le matériau, à la fois naturel et fragile, requiert un traitement spécifique afin de préserver sa souplesse tout en garantissant sa solidité lors du défilé.

"De nombreux éléments ont dû être démontés puis refaits, faute de répondre aux exigences de forme et de structure", précise-t-il. Les nuits blanches deviennent alors la norme, chaque couche tressée et chaque élément décoratif étant ajustés dans l’urgence des délais.

Les compétences acquises à l’usine se révèlent ici précieuses. Sa maîtrise technique lui permet de garder le contrôle sur la fabrication, tandis que son approche autodidacte lui confère la flexibilité nécessaire pour faire face aux imprévus.

Aujourd’hui, Lê Quôc Thai collabore avec de nombreuses candidates venues de pays tels que le Canada, le Mexique, le Japon, le Bangladesh, l’Afrique du Sud ou encore le Nigeria. Son champ d’intervention est large : conception de tenues de scène, création de costumes de bain, définition de l’image globale et accompagnement stratégique.

Lors de Miss Universe 2025, il franchit une nouvelle étape en devenant manager de la représentante du Bangladesh. Ce rôle implique une responsabilité globale, allant de l’organisation des déplacements à la gestion du quotidien, en passant par le choix des tenues et la coordination de l’image.

La Miss Universe Bangladesh 2025, Tangia Zaman Methila, salue son engagement : "Quôc Thai m’a accompagnée tout au long de mon parcours, en prenant en charge l’ensemble des aspects, de l’image aux tenues, ainsi que le planning et les déplacements". Elle met en avant ses qualités humaines et professionnelles :

"Ce qui le distingue, c’est son dévouement et sa passion pour son travail. Il a su m’insuffler de la confiance, en me soutenant et en m’inspirant à chaque étape".

Au-delà du stylisme et du design, le styliste élargit désormais son champ d’action. Il participe à la création de couronnes pour des concours prévus en 2026 et occupe le poste de directeur national de Mister Grand Vietnam, signe d’une reconnaissance croissante dans le secteur.

Son parcours, de l’atelier de confection aux scènes internationales, témoigne d’une trajectoire fondée sur la persévérance et la capacité à saisir les opportunités. "Les expériences, de l’usine aux concours internationaux, ne construisent pas seulement mon identité, elles contribuent aussi à rapprocher la culture vietnamienne du public international", affirme-t-il.

Thao Nguyên/CVN