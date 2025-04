Biscuits aux haricots mungo, délice de Hôi An

De nombreuses familles de Hôi An perpétuent avec fierté la tradition de la fabrication des biscuits aux haricots mungo. Chacune, gardienne de ses propres recettes et techniques précieusement transmises de génération en génération, contribue à la richesse de ce patrimoine culinaire local.

Les biscuits aux haricots mungo constitue une spécialité de la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre). Leur saveur naît d’une sélection méticuleuse de petites graines de haricots mungo dorés, prisées par les artisans pour leur qualité supérieure. Après un lavage soigné et une cuisson à la vapeur qui les attendrit à cœur, les haricots sont transformés en une pâte lisse et veloutée. Le secret de leur goût enchanteur réside dans le mariage intime de cette pâte avec une eau délicatement sucrée.

Le travail de la pâte, une étape essentielle

Obtenir la texture idéale est un tour de main, fruit de l’expérience. La pâte doit offrir une juste consistance, ni trop liquide ni trop compacte, pour garantir une parfaite cohésion et une tenue irréprochable à la cuisson. Une fois harmonieusement mélangée, elle est façonnée dans des moules et cuite au four électrique. La dégustation révèle alors un jeu de textures captivant : une première impression croustillante qui s’évanouit en une douceur fondante, dévoilant un cœur suave et sucré.

Cet équilibre subtil entre le croquant initial et le fondant intérieur, riche en saveurs, crée le goût si particulier et irrésistiblement délicieux des gâteaux aux haricots sucrés de Hôi An. Pour les habitants, ces biscuits sont une douce réminiscence de l’enfance, un écho des plaisirs simples de la vie à Hôi An. Chaque bouchée est une parcelle d’histoire, ravivant de tendres souvenirs et l’attrait intemporel de leur ville.

Offert en guise de souvenir précieux, cette gourmandise est un symbole de gratitude, un remerciement sincère des locaux à leurs visiteurs, laissant un agréable souvenir du charme et de l’hospitalité de la vieille ville.

Texte : Hà Vu - Linh Thao/CVN

Photos : Hoàng Chuong/VNP/CVN