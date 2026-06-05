La Semaine des fruits du Vietnam 2026 s’ouvre à Dông Thap

Le Comité populaire de la province de Dông Thap (Sud), en coordination avec le Service provincial de l’industrie et du commerce de Dak Lak et le groupe Central Retail Vietnam, a inauguré le 4 juin la 5 e édition de la Semaine des fruits du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thanh Diêu, vice-président du Comité populaire de Dông Thap, cette province compte plus de 130.000 ha de vergers et dispose de nombreux fruits emblématiques reconnus sur les marchés national et international, notamment la mangue de Cao Lanh, le durian de Ngu Hiêp et le longane de Châu Thanh.

Cette édition se tient parallèlement à la première Fête des fruits de Dông Thap.

Partenaire de l’événement, la province de Dak Lak participe à la manifestation avec 17 entreprises présentant plus d’une centaine de produits certifiés dans le cadre du programme "Une commune, un produit" (OCOP - One Commune One Product).

Présent à l’événement, Trân Huu Linh, directeur de l’Agence de gestion et de développement du marché intérieur relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a estimé que cette cinquième édition illustrait l’efficacité du modèle de coopération associant l’État, les agriculteurs et les entreprises.

Il a notamment salué le rôle des grands distributeurs, en particulier Central Retail et la chaîne de supermarchés GO!, dans la promotion durable des produits agricoles vietnamiens.

Olivier Langlet, directeur général de Central Retail Vietnam, a souligné que le groupe était fier de coorganiser cette manifestation aux côtés du Service de l’Industrie et du Commerce de Dông Thap, avec la participation de plusieurs localités, dont Cân Tho, Tây Ninh, Vinh Long, Dak Lak, Bac Ninh et Son La.

La Semaine des fruits du Vietnam 2026 se déroule du 4 au 7 juin dans les supermarchés GO!, Tops Market et mini go! à travers le pays.

À cette occasion, de nombreuses variétés de fruits sont proposées avec des réductions pouvant atteindre 50%, tandis que des programmes promotionnels et des sessions de vente en direct sur les plateformes numériques sont organisés afin de stimuler la consommation.

VNA/CVN