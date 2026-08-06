Internet : le Vietnam accélère sa transition vers l’IPv6 Only

Le déploiement de l'IPv6 Only entre dans une nouvelle phase. Des responsables techniques sont mobilisés pour préparer l'évolution des infrastructures Internet.

>> Cap sur l’IPv6 Only pour moderniser l’Internet national d’ici 2030

Photo : VNNIC/CVN

En juillet, le Centre Internet du Vietnam (VNNIC) a réuni près de 130 responsables et experts des technologies de l'information autour d'une formation en ligne dédiée à l'IPv6 et à l'IPv6 Only. Les participants représentaient des organismes et des entreprises chargés de la gestion des ressources Internet.

À travers cette initiative, le VNNIC entend accompagner les organisations et les entreprises dans leur transition vers l'IPv6 Only, en droite ligne avec les objectifs fixés par la Résolution N°57 en matière de transformation numérique et d'innovation.

Une année charnière

Pour le VNNIC, 2026 constitue une année charnière avec le lancement du Programme national "Vietnam IPv6 Only 2026-2030". Celui-ci doit encourager les administrations et les entreprises à définir leur feuille de route, à expérimenter des réseaux IPv6 Only et à étendre progressivement ce modèle. L'ambition est claire : faire de l'IPv6 Only le standard de l'Internet vietnamien à l'horizon 2030.

"Après plus de dix ans de déploiement, l'IPv6 n'est plus une technologie d'avenir, mais une réalité", souligne Hoàng Xuân Hiêu, directeur de l'antenne du VNNIC à Dà Nang. Plus de 50% du trafic Internet mondial repose désormais sur ce protocole, une part qui continue de progresser à mesure que les infrastructures se modernisent.

Photo: VNNIC/CVN

"La transition vers l'IPv6 et le déploiement de l'IPv6 Only ne peuvent plus attendre", insiste Hoàng Xuân Hiêu. À terme, le retrait progressif de l'IPv4 ouvrira la voie à des infrastructures plus simples, plus performantes et mieux adaptées aux besoins croissants de l'économie numérique.

Accompagner les acteurs

Au cours de la formation, les experts du VNNIC ont présenté les principales solutions de déploiement des réseaux IPv6 Only et partagé leur expérience de terrain. Les échanges ont également porté sur les architectures hybrides IPv4/IPv6 et les étapes clés d'une migration progressive vers un environnement entièrement compatible avec l'IPv6.

Les participants ont renforcé leurs compétences en matière de planification des adresses, de gestion des infrastructures et des services, tout en découvrant des modèles de référence et des scénarios concrets pour accompagner la transition des réseaux existants.

Le VNNIC entend désormais poursuivre cet accompagnement en soutenant les expérimentations et la généralisation de l'IPv6 Only auprès des administrations et des entreprises.

Une nouvelle session est prévue en septembre à destination des acteurs de l'hébergement, des centres de données, du cloud et des fournisseurs de contenus. Au programme : plan d'adressage, routage, technologies NAT64, SLAAC et DHCPv6, ainsi que les services DNS et Web en environnement IPv6, afin d'accélérer la modernisation des infrastructures numériques du pays.

Thao Nguyên/CVN