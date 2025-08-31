Le Vietnam, nouveau paradis du golf en quête d’un milliard de dollars

Le tourisme de golf s’impose aujourd’hui comme l’un des secteurs les plus dynamiques de l’industrie touristique vietnamienne. Grâce à une croissance rapide, cette niche ne se contente pas de générer des revenus substantiels, mais contribue aussi à rehausser l’image de marque du pays, en attirant une clientèle haut de gamme et en renforçant la position du Vietnam sur la carte du tourisme mondial.

Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, en 2022, le tourisme de golf a généré près de 600 millions de dollars de recettes. Si la tendance actuelle se confirme, ce chiffre pourrait atteindre un milliard de dollars d’ici 2025, soit environ 8 à 10% du chiffre d’affaires total du secteur touristique. Cette expansion est soutenue par un réseau de plus de 80 parcours de 18 trous aux normes internationales, répartis du Nord au Sud, chacun offrant une expérience unique à des golfeurs vietnamiens et étrangers de plus en plus nombreux.

Des atouts naturels et des infrastructures modernes

Le Vietnam est surnommé le "paradis du golf" d’Asie grâce à sa topographie variée, à son littoral de renommée mondiale et à son climat tropical tempéré, favorable à la pratique du golf tout au long de l’année. Des parcours emblématiques comme The Bluffs Grand Hô Tràm Strip - classé parmi les 100 meilleurs parcours au monde - Laguna Lăng Cô, Hoiana Shores Golf Club ou Bà Nà Hills Golf Club séduisent chaque année des milliers de golfeurs internationaux.

Parallèlement, le développement des infrastructures hôtelières, de restauration et de services de luxe a permis de bâtir un véritable écosystème touristique. Les données montrent que les dépenses des golfeurs sont en moyenne six fois supérieures à celles des touristes classiques, confirmant la forte valeur ajoutée de ce segment.

Une reconnaissance internationale

Entre 2017 et 2024, le Vietnam a été désigné huit années de suite par la World Golf Awards (WGA) comme la "meilleure destination golfique d’Asie". Le pays a également été sacré à deux reprises "meilleure destination golfique du monde", en 2019 et en 2021. Hanoï, pour sa part, s’est illustrée sur la scène internationale en décrochant deux années consécutives (2023 et 2024) le titre de "meilleure ville-destination golfique du monde".

Pour Nguyên Trùng Khanh, directeur général de l’Administration du tourisme du Vietnam, ces distinctions prestigieuses témoignent du potentiel exceptionnel et de l’avantage concurrentiel du pays. Elles ouvrent également la voie à l’organisation de tournois internationaux, capables d’attirer une clientèle exigeante et fortunée.

Un ambassadeur mondial pour une stratégie de promotion

Un autre jalon important a été franchi en juillet 2025, lorsque le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a nommé le légendaire golfeur Gregory John Norman, dit Greg Norman, ambassadeur du tourisme vietnamien pour la période 2025–2030. Par son influence mondiale, il devrait contribuer à rapprocher l’image du Vietnam - et plus particulièrement celle du tourisme de golf - du public international. Dans le cadre de son mandat, Greg Norman participera à de nombreuses activités de promotion, ciblant le segment premium dès 2025.

Au-delà des grands centres, de nombreuses localités investissent pour diversifier l’offre golfique. Hanoi développe un ensemble de services combinant golf, hébergement de luxe, gastronomie et découverte culturelle, créant ainsi des expériences inédites pour les visiteurs haut de gamme.

Dans le Centre et les Hauts plateaux du pays, plusieurs projets de parcours intégrant tourisme écologique et valorisation culturelle voient le jour. La province de Gia Lai a accueilli le Championnat national de golf 2025 - Coupe VinFast, tout en attirant des investisseurs étrangers, dont un groupe sud-coréen qui prévoit la construction de deux complexes golfiques et touristiques d’une valeur de 60 millions de dollars. À Dak Lak, un projet de parcours et de villas de luxe autour du lac Ea Kao est à l’étude afin de développer un nouveau pôle touristique.

Défis et solutions

Malgré ces réussites, des défis subsistent. Selon Hà Van Siêu, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme, les produits restent encore trop fragmentés et manquent de synergies avec d’autres formes de tourisme telles que le MICE ou les séjours de longue durée. Les liens entre parcours et agences de voyages demeurent insuffisants, limitant les expériences culturelles et locales proposées aux visiteurs.

Les experts recommandent la création d’alliances d’entreprises golfiques afin de bâtir des marques régionales fortes et de développer des services différenciés. Des circuits spécialisés combinant golf, spa et gastronomie fine pour les hommes d’affaires, ou golf, culture et artisanat pour les amateurs d’authenticité, permettraient d’élargir et d’enrichir l’offre.

Selon la stratégie de développement touristique du Vietnam à l’horizon 2030, le golf figure parmi les produits phares pour renforcer la compétitivité nationale et cibler les marchés haut de gamme. Avec ses atouts naturels, ses infrastructures en plein essor et l’engagement conjoint des secteurs du tourisme, du sport et de l’investissement, le pays se trouve à un tournant décisif pour s’imposer comme une destination golfique de référence mondiale.

Pour atteindre cet objectif de manière durable, il sera essentiel de poursuivre la diversification des produits, de renforcer l’écosystème des services et de garantir une expérience haut de gamme aux visiteurs internationaux. Le cap des un milliard de dollars en 2025 n’est qu’une étape : l’ambition du Vietnam est de faire du tourisme de golf un véritable levier de rayonnement international et un moteur de croissance durable pour l’ensemble du secteur touristique.

