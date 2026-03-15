icon search
mask
Politique
Élections législatives et locales
Đông Thap : le vote anticipé dans la commune insulaire de Tân Phú Đông

Le 15 mars à 05h00, les électeurs étaient présents dans les bureaux de vote de la commune de Tân Phu Đông, un îlot de la province de Đông Thap (Delta du Mékong), pour assister à la cérémonie d’ouverture des élections des députés à l’Assemblée nationale (XVIe législature) et des membres aux Conseils populaires (tous niveaux) pour le mandat 2026-2031.

>> Les Bru-Vân Kiêu de Quang Tri se préparent avec enthousiasme au vote anticipé

>> Élections législatives et locales : vote anticipé dans les zones spéciales de Truong Sa et Thô Châu

>> Les îles de la ligne de front et les postes frontières votent par anticipation

La commune de Tân Phu  Đông compte 17.671 électeurs, dont 17.458 résidents permanents et 1 résident temporaire. Afin de faciliter le vote, la commune a mis en place 5 unités de vote, soit 14 bureaux de vote répartis dans plusieurs chefs-lieux de hameaux et écoles.

Des gardes-frontières du poste de Phu Tân accomplissent les procédures de vote.

Les habitants se rendent aux urnes pour le vote anticipé dans la commune de Tân Phu Đông, province de Đông Thap.
Un habitant dépose son bulletin pour le vote anticipé dans la commune de Tân Phu Đông, province de Đông Thap.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : VNA/CVN

#Đông Tháp #vote anticipé #Tân Phú Đông

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top