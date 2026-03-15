Élections législatives et locales

Đông Thap : le vote anticipé dans la commune insulaire de Tân Phú Đông

Le 15 mars à 05h00, les électeurs étaient présents dans les bureaux de vote de la commune de Tân Phu Đông, un îlot de la province de Đông Thap (Delta du Mékong), pour assister à la cérémonie d’ouverture des élections des députés à l’Assemblée nationale (XVI e législature) et des membres aux Conseils populaires (tous niveaux) pour le mandat 2026-2031.

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La commune de Tân Phu Đông compte 17.671 électeurs, dont 17.458 résidents permanents et 1 résident temporaire. Afin de faciliter le vote, la commune a mis en place 5 unités de vote, soit 14 bureaux de vote répartis dans plusieurs chefs-lieux de hameaux et écoles.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : VNA/CVN