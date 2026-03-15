Đông Thap : le vote anticipé dans la commune insulaire de Tân Phú Đông

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La commune de Tân Phu Đông compte 17.671 électeurs, dont 17.458 résidents permanents et 1 résident temporaire. Afin de faciliter le vote, la commune a mis en place 5 unités de vote, soit 14 bureaux de vote répartis dans plusieurs chefs-lieux de hameaux et écoles.
|Des gardes-frontières du poste de Phu Tân accomplissent les procédures de vote.
|Les habitants se rendent aux urnes pour le vote anticipé dans la commune de Tân Phu Đông, province de Đông Thap.
|Un habitant dépose son bulletin pour le vote anticipé dans la commune de Tân Phu Đông, province de Đông Thap.
Texte : Hoàng Phuong/CVN
Photos : VNA/CVN