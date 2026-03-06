Législatives 2026

Les Bru-Vân Kiêu de Quang Tri se préparent avec enthousiasme au vote anticipé

Au début du mois de mars, l’atmosphère devient particulièrement animée dans les villages reculés de la commune de Trường Sơn commune, où les habitants de l’ethnie Bru-Vân Kiêu se préparent activement au vote anticipé pour l’élection des députés de la Assemblée nationale du Vietnam (XVI e législature) et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Dans les villages de Hôi Rây, Nuoc Dang et Dôc Mây, les habitants s’activent pour finaliser les derniers préparatifs en vue de cet événement important de la vie politique locale. Selon le Comité électoral de la province de Quảng Trị Province, ces trois bureaux de vote organiseront un scrutin anticipé le 8 mars, soit sept jours avant la date officielle dans le reste du pays. Cette organisation vise à faciliter la participation des électeurs vivant dans des zones isolées, où les déplacements restent difficiles.

Photo : VNA/CVN

Au village de Hôi Rây, qui compte 34 ménages et 145 habitants dont 82 électeurs, la liste électorale a été affichée publiquement dans la maison communautaire du village. Ces derniers jours, ce lieu – choisi comme bureau de vote – est devenu particulièrement animé. Les habitants se mobilisent pour nettoyer les abords, aménager l’espace et installer banderoles et panneaux d’information afin de créer une atmosphère solennelle et festive pour la journée électorale.

Selon le chef du village de Hôi Rây, en raison de la géographie montagneuse et isolée, les habitants se déplacent principalement en bateau ou en bac, ce qui peut coûter entre un et un million et demi de dôngs par trajet. Dans ce contexte, l’organisation d’un vote anticipé constitue une solution appropriée permettant aux habitants d’exercer plus facilement leur droit et leur devoir de citoyen.

Au village de Nuoc Dang, les préparatifs progressent également à un rythme soutenu. Grâce au soutien des autorités locales, l’affichage des listes électorales, la décoration du bureau de vote et les activités de sensibilisation à l’élection ont été achevés assez tôt. Des réunions communautaires sont régulièrement organisées pour aider les habitants à mieux comprendre la signification du scrutin et l’importance de leur participation.

Les jeunes électeurs participent eux aussi avec enthousiasme à ces préparatifs. Plusieurs jeunes, qui voteront pour la première fois, prennent le temps de se renseigner sur les biographies des candidats et se joignent aux habitants pour préparer et décorer le lieu de vote.

Selon les statistiques, la commune de Truong Son compte actuellement plus de 2.280 ménages, avec plus de 8.290 habitants et près de 5.270 électeurs. L’ensemble de la commune est organisé en six unités électorales et 25 bureaux de vote. Ces dernières semaines, les autorités locales ont dépêché plusieurs missions dans les villages afin de soutenir les préparatifs et de guider les équipes électorales dans l’application correcte des procédures.

Grâce à une préparation minutieuse des autorités et à la participation active des habitants, l’atmosphère dans les villages reculés de la commune de Trường Sơn devient de plus en plus animée à l’approche du scrutin. Pour les habitants de l’ethnie Bru-Vân Kiều, chaque bulletin de vote représente non seulement l’exercice d’un droit citoyen, mais aussi l’expression de leur confiance dans l’avenir et le développement de leur village.

VNA/CVN