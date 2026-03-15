Élections législatives : de 1946 à aujourd'hui, 80 ans d’évolution institutionnelle

Avec les élections des députés à la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026‑2031, le Vietnam s’apprête à franchir une nouvelle étape de sa vie politique, après 15 cycles électoraux qui ont jalonné son histoire institutionnelle.

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Photo : CTV/CVN

Depuis l’acte fondateur de 1946, au lendemain de l’indépendance, jusqu’aux défis de l’ère de l’industrialisation et de l’intégration internationale, l’Assemblée nationale s’est affirmée comme le reflet des aspirations de la nation. À l’aube de ce nouveau rendez‑vous avec les urnes, véritable "fête de tout le peuple", retour sur près de huit décennies d’évolution institutionnelle, au cours desquelles chaque scrutin a contribué à renforcer l’unité nationale et à tracer la voie du développement du pays.

Élections de la Ire législature : 6 janvier 1946

Pour la première fois dans l’histoire du Vietnam, chaque citoyen avait le droit de voter et de se porter candidat.

Le 6 janvier 1946 marque ainsi un jalon fondateur de l’histoire constitutionnelle du Vietnam indépendant.

Malgré les difficultés liées à l’indépendance fraîchement acquise, ces premières élections générales furent un succès national, avec un taux de participation de 89%. Au total, 333 députés représentant toutes les régions, classes sociales, ethnies et religions furent élus.

Photo : Archives/VNA/CVN

Élections de la IIᵉ législature : 8 mai 1960

La Iʳᵉ législature a siégé pendant plus de 14 ans, couvrant les périodes de la résistance antifrançaise et de la division temporaire du pays.

Le 8 mai 1960, près de 8,2 millions d’électeurs du Nord ont voté dans 22.530 bureaux de vote, avec un taux de participation de 97,52%. L’Assemblée nationale comptait alors 453 députés, dont 362 nouveaux élus et plusieurs députés de la Iʳᵉ législature dont le mandat avait été prolongé.

Élections de la IIIe législature : 26 avril 1964

Organisée conformément à la Constitution de 1960, cette législature correspond à la période d’édification du socialisme au Nord et d’intensification de la lutte de libération au Sud.

Plus de 8,58 millions d’électeurs ont élu 453 députés, dont 366 nouveaux élus et 87 députés du Sud maintenus en fonction.

Élections de la IVe législature : 11 avril 1971

Avec un taux de participation de 98,88%, les électeurs ont choisi 420 députés parmi 529 candidats.

La IVᵉ législature (1971‑1975) fut marquée par la poursuite de la lutte contre l’intervention américaine, tout en poursuivant l’édification du socialisme et la reconstruction économique.

Élections de la Ve législature : 6 avril 1975

La Vᵉ législature fut la plus courte de l’histoire parlementaire vietnamienne (avril 1975 - avril 1976). Son mandat a été abrégé afin d’organiser les élections générales de l’Assemblée nationale du Vietnam réunifié.

Le 6 avril 1975, 424 députés furent élus parmi 527 candidats.

Élections de la VIe législature : 25 avril 1976

Photo : Archives/VNA/CVN

Le 25 avril 1976 marque une étape historique dans la transition du pays vers une nouvelle période de construction nationale après la réunification.

Plus de 23 millions d’électeurs ont participé au scrutin, élisant 492 députés.

Depuis cette date, le cycle électoral s’est stabilisé avec une législature de cinq ans, illustrant la consolidation des institutions et de la situation socio‑politique du pays.

Élections de la VIIe législature : 26 avril 1981

Organisée sous la Constitution de 1980, cette législature a marqué les premières étapes de l'oeuvre de Đôi moi (Renouveau).

Au total, 496 députés ont été élus parmi 614 candidats, avec un taux de participation de 97,96%.

Élections de la VIIIe législature : 19 avril 1987

Élue à un moment charnière de l’histoire du pays, la VIIIᵉ législature a eu pour mission de mettre en œuvre les réformes du Đôi moi.

Le scrutin national du 19 avril 1987 a enregistré un taux de participation de 98,75%, avec 496 députés élus parmi 828 candidats.

Élections de la IXe législature : 19 juillet 1992

Photo : Archives/VNA/CVN

Fondée sur la Constitution de 1992, cette législature a consolidé les acquis du Renouveau.

Près de 37,2 millions d’électeurs (99,12%) ont élu 395 députés parmi 601 candidats.

Élections de la Xe législature : 20 juillet 1997

Dans un contexte d’industrialisation et de modernisation du pays, plus de 43,4 millions d’électeurs ont participé au scrutin (99,59% de participation) pour élire 450 députés.

Élections de la XIe législature : 19 mai 2002

Placée sous le mot d’ordre "Peuple riche, pays puissant, société équitable, démocratique et civilisée", cette législature a réuni près de 50 millions d’électeurs (99,73%) pour élire 498 députés.

Élections de la XIIe législature : 20 mai 2007

La XIIᵉ législature comptait 493 députés, élus par plus de 56 millions d’électeurs (99,64%).

Elle a marqué un renforcement des activités législatives et de la supervision parlementaire, contribuant à rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale.

Élections de la XIIIe législature : 22 mai 2011

Pour la première fois, le Vietnam a organisé simultanément les élections des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les échelons.

Cette innovation visait à améliorer l’efficacité administrative et à rationaliser l’organisation des scrutins.

Le taux de participation a atteint 99,51%, avec 500 députés élus.

Élections de la XIVe législature : 22 mai 2016

Le 22 mai 2016, plus de 67 millions d’électeurs ont élu 494 députés, avec une participation de 99,35%.

Cette législature est considérée comme dynamique et innovante, marquée par de nombreuses réformes.

Élections de la XVe législature : 23 mai 2021

Malgré la pandémie de COVID‑19, les élections de la XVᵉ législature de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2021‑2026 ont été organisées avec succès, avec un taux de participation de 99,60%.

Le 23 mai 2021, plus de 69 millions d’électeurs ont élu 499 députés.

Photo : VNA/CVN

Hông Anh/CVN