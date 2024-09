Dông Nai

Une zone urbaine d'une valeur de près de 3 milliards d'USD sera construite

>> De grandes entreprises souhaitent investir dans la province de Dông Nai

>> Đông Nai: les IDE dans les zones industrielles dépassent l'objectif annuel

>> Dông Nai attire plus d’un milliard d'USD d’IDE en sept mois

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de Dông Nai a publié le 17 septembre une décision approuvant la Lan Anh - Phu Quoc Co. Ltd, la Sun Group Corporation, la Ha Long Sun Co. Ltd, la Sun Group Property JSC et la Phu Quoc Beautiful Beach Investment Co. Ltd comme investisseurs de ce projet.

Le projet de zone urbaine de Hiêp Hoa, couvrant plus de 290 ha, est situé dans un emplacement privilégié à l'entrée de la ville de Biên Hoa.

Sur l'investissement total, près de 11.000 milliards de dôngs sont apportés par les investisseurs tandis que le reste devrait être mobilisé auprès d'autres sources.

Le projet sera mis en œuvre en six phases sur 12 ans, à partir du moment où il a été approuvé en principe en 2023 jusqu'en 2035. En vertu de la loi sur l'investissement, il fonctionnera pendant 50 ans.

En mars 2023, l'administration provinciale a donné son approbation de principe au projet, qui vise à développer un complexe à faible densité de construction, moderne et harmonieux avec le paysage naturel environnant.

Le projet vise également le développement d'un tourisme durable, la combinaison de divers types de logements et, surtout, l'agencement harmonieux des activités se déroulant 24 heures sur 24 dans la zone urbaine pour former une rue commerciale dynamique et répondre à la demande d'affaires et d'hébergement.

VNA/CVN