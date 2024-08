Le durian, un nouvel espoir pour les exportations malaisiennes

La valeur des exportations de durians de la Malaisie devrait atteindre 1,8 milliard de RM (plus de 400 millions d’USD) d'ici 2030, selon son ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire (KPKM).

>> La Malaisie exporte pour la première fois du durian frais vers la Chine

Photo : VNA/CVN

Comme l'a rapporté l'agence de presse nationale malaisienne Bernama, dans un communiqué du 25 août, le KPKM a indiqué que les performances des exportations de durian de la Malaisie sur la période de cinq ans de 2018 à 2022 étaient encourageantes, avec une valeur en hausse de 822,8 millions de RM, soit 256,3 %.

En 2022, les exportations de fruits tropicaux du pays ont atteint 1,14 milliard de RM, le niveau le plus élevé jamais enregistré.

La Chine est le principal marché d'exportation des durians malaisiens, avec une valeur d'exportation record de 887 millions de RM en 2022, a déclaré le KPKM. Il a également noté que la première expédition de durian frais du pays vers la Chine, effectuée le 24 août, est arrivée à l'aéroport de fret de Zhengzhou.

L'exportation de durians frais vers la Chine est devenue possible après la signature du Protocole sur les exigences phytosanitaires pour l'exportation de durian frais de Malaisie vers la Chine par le ministre malaisien de l'agriculture et de la sécurité alimentaire Datuk Seri Mohamad Sabu et le ministre de l'Administration générale des douanes de Chine Yu Jianhua à Putrajaya le 19 juin.

VNA/CVN