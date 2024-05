Dô Nhu Diêm : une passion inaltérable pour les affiches de Diên Biên Phu

Durant la résistance anti-américaine, Dô Nhu Diêm servait dans l’armée et était chargé de dessiner des affiches de propagande. Ses créations portent souvent sur les soldats. Il apporte un soin méticuleux à chaque trait de ses œuvres afin qu'elles reflètent fidèlement l'actualité, avec des couleurs harmonieuses et des lignes symboliques, créant ainsi une forte impression.

C'est cette attention aux détails qui confère une particularité marquante à ses affiches. À propos de ses travaux sur Diên Biên Phu, il déclare: "La victoire de Diên Biên Phu, avec son impact historique mondial, a été le sujet de nombreuses affiches réalisées par d'autres artistes, mais j'ai ma propre approche. Je me concentre sur les détails significatifs. Par exemple, à cette époque, les soldats portaient généralement des casques en filet et des gilets matelassés, tandis que les miliciens portaient des sacs de riz en bandoulière... Ces détails spécifiques n'étaient pas présents lors d'autres conflits."

Photo: VOV/CVN

Aujourd'hui septuagénaire, Dô Nhu Diêm consacre toujours chaque jour à trouver de nouvelles manières de reproduire l'image des soldats dans chacun de ses dessins. Pour lui, chaque affiche doit refléter de manière précise les détails, des costumes au contexte de la guerre. Il a transmis ce principe à son fils, Dô Duc Dô, qui est lui aussi un peintre.

"Dès mon enfance, j'ai suivi mon père et j'ai appris à dessiner des affiches. À l'époque, on utilisait uniquement de la gouache mélangée à de la pâte gluante. Mon père dessinait les formes et moi, je les coloriais. Il était mon maître. Adulte, j'ai choisi de suivre sa voie. Mon père me rappelle toujours de faire attention aux costumes, aux détails, pour qu'ils correspondent à l'époque qu'ils reflètent. De nos jours, malgré l'existence des technologies, mon père m'encourage toujours à dessiner manuellement. Les dessins faits à la main sont plus vivants et plus souples", a-t-il partagé.

Photo: VOV/CVN

Durant plus d’un demi-siècle de création sur la guerre, dont plus de vingt ans consacrés à la victoire de Diên Biên Phu, Dô Nhu Diêm a remporté de nombreux prix importants lors de concours nationaux de création d’affiches. Ses œuvres telles que «Diên Biên Phu – l’armée et la population partagent une même volonté», «La conviction de la victoire», ou encore «Bê Van Dàn se sert de son corps comme d’un râtelier à fusils» sont exposées dans plusieurs musées ainsi que dans les rues de Hanoï et d’autres localités. En avril 2024, il a remporté les premier et deuxième prix du concours de création d’affiches organisé à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu. Nguyên Quôc Huy, directeur adjoint du Département de la culture populaire (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), déclare à propos des affiches de Dô Như Diêm. "Ses affiches dessinées à la main traduisent des messages très succincts. Elles transmettent bien la portée historique de la victoire de Diên Biên Phu", a-t-il dit.

Dô Nhu Diêm a également organisé plusieurs expositions personnelles consacrées à ses affiches. On retrouve ses œuvres au musée Hô Chi Minh et au musée de la province de Thai Bình. De plus, deux de ses affiches portant sur l'environnement sont exposées au Victoria and Albert Museum, au Royaume-Uni.

VOV/VNA/CVN