Un jeune créateur de peluches en laine feutrée

La maison de Nguyên Xuân Bao, âgé de 32 ans et surnommé Thê Vo, est située dans l’arrondissement de Dông Da à Hanoï. Soigneuse-ment aménagée, elle met en valeur de magnifiques modèles d’animaux de compagnie réalistes en laine.

Thê Vo, un architecte, a vu son travail interrompu il y a trois ans en raison de la pandémie de COVID-19. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à s’initier au feutrage à l’aiguille, une technique permettant d’agglomérer des fibres de laine cardée. La laine ainsi modelée devient plus compacte et est utilisée pour créer divers produits.

Amoureux des animaux de compagnie tels que chiens et chats, ce jeune homme a ainsi commencé à créer d’adorables peluches.

"J’ai découvert le feutrage à l’aiguille il y a quelques années en visionnant sur Internet une vidéo d’un artisan japonais. Lorsque mon travail d’architecte a été suspendu en raison de la pandémie, j’ai appris cette technique. Grâce à mon amour pour les chiens et les chats, plus j’en fais, plus je deviens passionné. Petit à petit, cette passion est devenue mon métier", raconte Thê Vo.

Le kit de feutrage à l’aiguille comprend de la laine cardée, une aiguille à feutrer et un bloc de mousse. La laine cardée est composée de deux types de fibres : longues et courtes, principalement importées du Japon. L’aiguille n’est pas celle à coudre ou à broder, mais elle doit posséder de petites encoches, semblables à de petits harpons. Elle est disponible en différentes tailles et sections transversales, le plus souvent de forme triangulaire. Le bloc de mousse est utilisé pour piquer de petits produits qui ne peuvent pas être tenus à la main ou pour travailler sur des détails. Il prévient la casse de l’aiguille lors qu’elle entre en contact avec une surface dure.

Une centaine de créations

"La technique de feutrage à piquetage comprend deux mouvements principaux : lever l’aiguille et l’enfoncer vers le bas. Après l’avoir pratiqué pendant un moment, j’ai réalisé que ces mouvements ressemblent à une inspiration et une expiration. Une fois que vous les maîtrisez, vous serez en mesure de créer de magnifiques produits, partage-t-il. L’importance réside dans la patience, la minutie et la force de piquetage de l’aiguille. Si le piquetage est trop fort, la laine s’effondrera. S’il est trop faible, la laine n’adhérera pas correctement et le produit fini ne sera pas esthétique. Cette technique requiert de la concentration et une grande patience. J’ai également appris quelques techniques supplémentaires sur la manière de mélanger les couleurs et d’utiliser différents types de laine".

De plus en plus de clients viennent chez Thê Vo pour commander ses produits. Pour créer une œuvre, cet homme explique qu’il doit suivre cinq étapes fondamentales : recevoir des photos et des vidéos et discuter avec les clients pour bien comprendre leur demande ; évaluer globalement l’apparence en se basant sur la couleur, la structure du visage, les proportions du corps et réaliser des croquis de l’animal ; choisir la laine et commencer à construire le cadre ; donner forme aux yeux ; et enfin, créer les poils de l’animal.

"En moyenne, l’esquisse préliminaire prend une à deux semaines. La phase de mise au point nécessite une à deux semaines supplémentaires. L’étape la plus délicate consiste à dessiner les yeux et à transplanter les poils pour que le produit soit souple, doux et réaliste. Rendre les yeux expressifs demande beaucoup de temps. En ce qui concerne la greffe de poils, si un chien ou un chat présente des couleurs différentes, je dois mélanger différentes teintes pour créer des motifs et des textures aussi similaires que possible. Mes principales créations sont des chiens et des chats. À ce jour, j’ai réalisé plus de 100 œuvres d’animaux de compagnie", indique le Hanoïen.

"Dans un avenir proche, je mènerai des recherches approfondies sur l’anatomie et les techniques de fabrication du corps des animaux de compagnie, ainsi que sur les matériaux en laine, afin de pouvoir créer plus de produits différents. Je développerai également des portraits humains", révèle-t-il.

Les amateurs de feutrage peuvent donner à la laine n’importe quelle forme. Il espère qu’à l’avenir, il pourra ouvrir un cours pour faire connaître et enseigner cette technique au plus grand nombre.

Texte et photos : Quê Anh/CVN